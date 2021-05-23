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ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
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«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
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Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго

Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
Global Look Press  /  Xinhua

Киншаса, 23 мая. По меньшей мере пять человек погибли в результате извержения вулкана на востоке Демократической Республики Конго, заявил военный губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима.

По словам Ндима, во время эвакуации в городе были зафиксированы случаи грабежей магазинов, также была попытка побега заключенных из местной тюрьмы. Кроме того, в ночь на воскресенье, 23 мая, в городе произошла стрельба.

Извержение вулкана Ньиранонго началось вечером в субботу. Порядка 7 тыс. человек были вынуждены бежать в соседнюю Раунду. По словам очевидцев, наблюдались два крупных выброса лавы, поток которой устремился в сторону аэропорта.

Ранее епископ Эли Клод Мбамба Мусанго заявил, что инцидент в ДРК мог унести жизни более 100 человек, сообщал сайт 360tv.ru. Храм, в котором он проводил службу, оказался полностью разрушен.

чп извержение вулкана ДР Конго
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