Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго

Киншаса, 23 мая. По меньшей мере пять человек погибли в результате извержения вулкана на востоке Демократической Республики Конго, заявил военный губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима.

По словам Ндима, во время эвакуации в городе были зафиксированы случаи грабежей магазинов, также была попытка побега заключенных из местной тюрьмы. Кроме того, в ночь на воскресенье, 23 мая, в городе произошла стрельба.

Извержение вулкана Ньиранонго началось вечером в субботу. Порядка 7 тыс. человек были вынуждены бежать в соседнюю Раунду. По словам очевидцев, наблюдались два крупных выброса лавы, поток которой устремился в сторону аэропорта.

Ранее епископ Эли Клод Мбамба Мусанго заявил, что инцидент в ДРК мог унести жизни более 100 человек, сообщал сайт 360tv.ru. Храм, в котором он проводил службу, оказался полностью разрушен.