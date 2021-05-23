В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом

Салехард, 23 мая. В одном из жилых домов Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар площадью 840 квадратных метров.

Инцидент произошел в поселке Лонгъюган. Спасатели эвакуировали 30 человек из зоны возгорания. Пожар возник в двухэтажном доме барачного типа. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 16:20. В настоящее время пожар ликвидирован. Специалисты разбираются в причинах случившегося.

Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре, сообщал ФАН. В результате происшествия есть пострадавший.