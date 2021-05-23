Москва, 23 мая. Коклюш, ввиду характерных симптомов именуемый также «стодневным кашлем», давно перестал быть детским заболеванием. Опасность инфекции выявила необходимость в разработке вакцины.

Статистика заражений коклюшем послужила основанием для оценки актуальности разработки вакцины от этого заболевания, которую в настоящее время проводит Роспотребнадзор. Как отметили в ведомстве, поводом для беспокойства стало возросшее количество случаев коклюша среди взрослых граждан.

«Анализ заболеваемости показал, что заболевшие взрослые, в основном, заражались от своих детей. При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша», — объяснили в надзорном ведомстве.

Как отметил в комментарии «Журналисткой правде» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, картинка представляется еще более удручающей, если брать во внимание постоянное ослабевание человеческого иммунитета.

Пандемия коронавируса, ставшая одним из главных вызовов человечеству последних лет, наглядно продемонстрировала готовность России давать решительный отпор любым угрозам — отечественная вакцина «Спутник V», ставшая спасением от COVID-19, может быть сертифицирована в Европе.