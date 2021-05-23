Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО

Москва, 23 мая. НАТО создала три противолодочных рубежа на пути к Атлантике, и Россия смогла ловко их все обойти, заявил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, теперь Лондон не в состоянии следить за перемещением военных кораблей РФ, что сильно нервирует Правительство Британии. Так, министр обороны страны Бен Уоллес уже посетовал на то, что силы ВМФ России часто появляются в окрестных водах. Но куда хуже для Лондона те маневры кораблей, которые разведка не в состоянии отследить.

«Блок НАТО создал три противолодочных рубежа, которые должны засекать российские подводные лодки на пути их выхода в Атлантику. Но последнее время кораблям НАТО, в том числе и британским, это удается все реже и реже. Российские лодки преодолевают созданные против них рубежи незамеченными», — рассказал полковник Кнутов в комментарии изданию Nation News.

Он отметил, что Британия регулярно проводила антироссийские кампании. Также она на постоянной основе отправляет свои военные корабли в Черное и Балтийское море, провоцируя эскалацию напряженности у рубежей РФ. Таким образом королевство напоминает о своих имперских амбициях. Но Москва смогла эффектно ответить на деструктивный подход Британии. Теперь Лондон в ужасе от собственной беспомощности, ведь не в состоянии мониторить движения российских судов.

Ранее Кнутов также назвал российское оружие, которое способно поставить крест на планах Пентагона.