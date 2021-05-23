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23 мая 19:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Светлана Журова
19:00
Ближний Восток
ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
19:00
Шоу-бизнес
«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
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Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО

Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 мая. НАТО создала три противолодочных рубежа на пути к Атлантике, и Россия смогла ловко их все обойти, заявил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, теперь Лондон не в состоянии следить за перемещением военных кораблей РФ, что сильно нервирует Правительство Британии. Так, министр обороны страны Бен Уоллес уже посетовал на то, что силы ВМФ России часто появляются в окрестных водах. Но куда хуже для Лондона те маневры кораблей, которые разведка не в состоянии отследить.

«Блок НАТО создал три противолодочных рубежа, которые должны засекать российские подводные лодки на пути их выхода в Атлантику. Но последнее время кораблям НАТО, в том числе и британским, это удается все реже и реже. Российские лодки преодолевают созданные против них рубежи незамеченными», — рассказал полковник Кнутов в комментарии изданию Nation News.

Он отметил, что Британия регулярно проводила антироссийские кампании. Также она на постоянной основе отправляет свои военные корабли в Черное и Балтийское море, провоцируя эскалацию напряженности у рубежей РФ. Таким образом королевство напоминает о своих имперских амбициях. Но Москва смогла эффектно ответить на деструктивный подход Британии. Теперь Лондон в ужасе от собственной беспомощности, ведь не в состоянии мониторить движения российских судов.

Ранее Кнутов также назвал российское оружие, которое способно поставить крест на планах Пентагона.

россия великобритания нато кнутов
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