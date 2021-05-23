Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая

Вена, 23 мая. Заседание технического мониторингового комитета участников соглашения ОПЕК+ перенесено на 31 мая. Изначально встреча была назначена на 25 мая.

По информации источника ТАСС в ОПЕК, техкомитет ОПЕК+ соберется перед встречей министерского мониторинга и министерской конференции участников сделки. Причины переноса встречи в настоящий момент неизвестны.

В техкомитет входят эксперты от профильных министерств участников соглашения. Они собираются в формате видеоконференции каждый месяц и готовят доклад о ситуации на рынке нефти. Доклад техкомитета становится базой для принятия решения об уровнях добычи нефти.

Аналитики не исключают, что стоимость нефти в 2021 году может достичь отметки в 80 долларов за баррель. Этому, по их мнению, способствует успех массовой вакцинации от коронавируса и открытие границ.