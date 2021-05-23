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новостей
19:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Светлана Журова
19:00
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ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
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Шоу-бизнес
«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
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18:36
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Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
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Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи

Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
wikipedia.org  /  Myles Cullen / Public Domain

Лондон, 23 мая. Члены королевской семьи Великобритании не только на публике, но и в приватной обстановке должны следовать строгим правилам этикета.

Жизнь королевских особ строго регламентируется нескончаемым сводом правил и запретов. Причем они распространяются не только на официальные мероприятия. Кроме балов и обедов с высокопоставленными лицами по строгим правилам выстроена и обычная жизнь членов королевской семьи. Соблюдая королевский этикет, члены королевской семьи отдают дань уважения многовековым традициям.

Наиболее странные и причудливые правила английской королевской семьи — в материале ФАН.

Нельзя снимать пальто

На публике членам королевской семьи запрещено снимать верхнюю одежду - пальто, плащи, куртки, шубы. Если дама королевских кровей снимет пальто в общественном месте, это будет расценено как неподобающее поведение. Мужчины также должны оставаться в пальто, его можно снять только в более приватной обстановке.

Когда королева бодрствует — не спать

Строгие правила в королевской семье распространяются даже на режим сна. Если королева бодрствует, никто из членов семьи не имеет права уйти в опочивальню. Автор книги «Королевские особы в Австралии» и бывший личный секретарь Елизаветы II Уильям Хеселтайн отмечал, что принцесса Диана постоянно нарушала это правило, потому что считала его чересчур жестким.

«Час ночи, но все сидели в гостиной и беседовали. Диана была доведена до предела, поэтому извинялась перед всеми и уходила спать. Такое поведение считалось дурным тоном - отправиться спать раньше ее величества», - вспоминает Хеселтайн.

Запрет на селфи

Королевские особы предпочитают личное общение с британцами, но при этом отказывают им в селфи. Об этом запрете стало известно после того, как Меган Маркл попросили о совместном снимке в ходе мероприятий в Ноттингеме в 2017 году, но супруга принца Гарри отказала, сославшись на запрет: «Нам не разрешено делать селфи». Зато в приватной обстановке многие члены королевской семьи нарушают это требование, в Сети есть множество селфи королевских особ с их поклонниками.

Наличие одежды черного цвета в поездках

Это правило требует от королевских особ всегда иметь при себе в путешествии одежду черного цвета. Если кто-то из королевской семьи внезапно умрет или в стране, куда направляются с визитом члены королевской семьи, будет объявлен государственный траур — внешний вид Виндзоров должен соответствовать обстановке.

Запрет на шорты для мужчин

Шорты мужской части британской королевской семьи разрешено носить только до восьми лет. По достижении этого возраста мальчики должны надевать только длинные брюки. Это требование распространяется и женщин. На официальных мероприятиях и на публике они не могут появляться в шортах и очень коротких юбках.

Регламент на ношение диадем

Тиары дамы королевских кровей могут носить только в определенные часы — после шести часов вечера. Диадемы с бриллиантами считаются официальным аксессуаром, они предназначены только для вечерних мероприятий.

Ранее ФАН писал о том, что стали известны правила проведения выпускных в Самаре.

королевская семья монархия великобритании запреты и правила монархов
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