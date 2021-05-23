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новостей
19:00
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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Светлана Журова
19:00
Ближний Восток
ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
19:00
Шоу-бизнес
«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
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Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле

Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Москва, 23 мая. Российские автомобилисты потратили 298,3 млрд рублей на приобретение транспортных средств в апреле текущего года.

Соответствующие данные представили специалисты портала «Автостат Инфо». Самой прибыльной моделью стала отечественная Lada Vesta. Россияне потратили на приобретение 12,036 тысячи экземпляров 9,7 млрд рублей. Вторую строчку занимает популярный кроссовер Hyundai Creta, показатель которого находится на уровне 7346 автомобилей с выручкой от реализации 9,5 млрд рублей, передает CarsWeek.Ru.

Volkswagen Tiguan было продано в количестве 4202 экземпляров на сумму 9,16 млрд рублей, что позволяет немецкому автомобилю оказаться на третьем месте. Далее следует кроссовер Toyota RAV4 — граждане приобрели 3675 машин на общую сумму 8,7 млрд рублей. Дополняет пятерку иномарка Kia Rio — реализовано 7594 экземпляра (7,8 млрд рублей). В список также входят Mercedes GLE-Class (6,6 млрд рублей), Toyota Camry (5,8 млрд рублей) и седан Hyundai Solaris (5,77 млрд рублей).

Автоэксперты ранее проанализировали сегмент спортивных автомобилей на отечественном рынке и составили собственный перечень из пяти наиболее доступных транспортных средств.

машины автомобиль продажи
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