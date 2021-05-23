Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле

Москва, 23 мая. Российские автомобилисты потратили 298,3 млрд рублей на приобретение транспортных средств в апреле текущего года.

Соответствующие данные представили специалисты портала «Автостат Инфо». Самой прибыльной моделью стала отечественная Lada Vesta. Россияне потратили на приобретение 12,036 тысячи экземпляров 9,7 млрд рублей. Вторую строчку занимает популярный кроссовер Hyundai Creta, показатель которого находится на уровне 7346 автомобилей с выручкой от реализации 9,5 млрд рублей, передает CarsWeek.Ru.

Volkswagen Tiguan было продано в количестве 4202 экземпляров на сумму 9,16 млрд рублей, что позволяет немецкому автомобилю оказаться на третьем месте. Далее следует кроссовер Toyota RAV4 — граждане приобрели 3675 машин на общую сумму 8,7 млрд рублей. Дополняет пятерку иномарка Kia Rio — реализовано 7594 экземпляра (7,8 млрд рублей). В список также входят Mercedes GLE-Class (6,6 млрд рублей), Toyota Camry (5,8 млрд рублей) и седан Hyundai Solaris (5,77 млрд рублей).

Автоэксперты ранее проанализировали сегмент спортивных автомобилей на отечественном рынке и составили собственный перечень из пяти наиболее доступных транспортных средств.