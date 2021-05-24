«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк

Сегодня Украина превратилась в зоопарк, а во власть пришли худшие из худших. Об этом заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.

На момент распада СССР в 1991 году Украина была одной из ведущих союзных республик. В стране было качественное образование, сеть научных и промышленных предприятий, развитое сельское хозяйство, мощный военно-промышленный комплекс, выпускающий ракеты, транспортные самолеты и танки. На Украине работали талантливые ученые, врачи, инженеры. Сегодня же профессионалы массово бегут за рубеж в поисках лучшей доли и достойных зарплат — Киев этого обеспечить им не может.

Снежана Егорова считает, что после обретения независимости Украина потеряла здравый смысл. Кроме того, отметила актриса, сегодня Украина превратилась в зоопарк, где страшно воспитывать и растить детей.

«Даже некоторые европейские политики позволили себе заявить о том, что Украина превращается в зоопарк. Я об этом говорю уже достаточно давно. Так случилось, что я родила такое большое количество детей, что вынуждена думать о том, как они будут здесь жить дальше. И, как взрослый человек, я понимаю, что от нас зависит то, какое наследие мы оставим нашим детям. Вы знаете, что право сильного, если вернуться к зоопарку, у нас в стране превалировало на протяжении 30 лет. Я считаю, что Украина утратила здравый смысл с момента получения независимости от СССР. Разрыв огромной и большой страны — акция, заговор, работа спецслужб. Было одно государство, содружество республик, а потом каждый пошел в свою сторону. Но мы являемся геополитическими соседями, поэтому уйти друг от друга у нас не получится», — указала она.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Актриса считает, что Украина получила от СССР богатое наследство и могла стать одной из ведущих стран мира, однако за 30 лет независимости она фактически все потеряла.

«У Украины после развала СССР был огромный шанс стать одной из ведущих стран Европы, но мы им не воспользовались. Причина заключается в том, что у советских людей, привыкших доверять власти, не было необходимости вникать в серьезные геополитические процессы, которые происходили в мире. Информация была только у спецслужб и политиков. Простые люди просто наслаждались своей жизнью. На Украине не сформировались элиты, способные взять огромную страну, и начать с ней что-то делать, чтобы она не разваливалась, а начала развиваться и интегрироваться во все процессы. Я очень критически отношусь к нашему первому президенту, который принимал участие в развале СССР. Его цель — развалить — была достигнута. Но ломать не строить. Люди, которые заточены на то, чтобы только ломать, не являются архитекторами. Для того, чтобы что-то построить, необходимо обладать другим набором функций и качеств», — отметила телеведущая.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Снежана Егорова рассказала и о том, что Украина за 30 лет своей независимости продемонстрировала, что она не в состоянии брать на себя обязательства и выполнять договоренности.

«Впоследствии мы получили то, что получили — 30 лет распада, распила и междусобойчика. Привело все к тому, что у нас во власть прошли худшие из худших. Мы сейчас наблюдаем, что негативный отбор во власть достиг своего апогея. Когда ты становишься президентом и проходишь во власть — только начало истории. Человек должен взять на себя ответственность, перестать думать только о себе, нести определенную миссию и определять стратегии. Процесс над Виктором Медведчуком научит нашу власть, что политика не шоу. Политика — взаимоотношение между людьми, государствами. Она основывается на договоренностях. Украина за 30 лет продемонстрировала, что она не в состоянии брать на себя какие-то обязательства и выполнять договоренности», — резюмировала Снежана Егорова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что стоимость килограмма сахара на Украина за год выросла на 10 гривен (27 рублей) или на 60%.