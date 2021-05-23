Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям

Москва, 23 мая. Алиса Салтыкова, дочь экс-солистки группы «Мираж» Ирины Салтыковой, вспомнила, как врачи по частям собирали ее лицо, изуродованное в результате нападения собаки.

Дочь известной советской и российской певицы Ирины Салтыковой Алиса стала героиней очередного выпуска шоу «Звезды сошлись», выходящего в эфире телеканала НТВ. В студии передачи она рассказала ведущим Лере Кудрявцевой и Антону Привольнову о страшных травмах, нанесенных ей клыками итальянской овчарки весом 50 килограммов, принадлежавшей звездной матери. Когда взбесившуюся собаку оттащили от девушки, ее лицо представляло собой страшную картину — оно было буквально изорвано в клочья.

«Разорвано было лицо, видны были клыки, губа верхняя — ничего не чувствую. <...> Прокусана щека, разорвана губа, фарш во рту», — предалась наследница певицы страшным воспоминаниям.

Девушке повезло — певица не поддалась панике и незамедлительно отвезла пострадавшую дочь в больницу, в стенах которой проходил практику молодой пластический хирург. Он проделал невероятную работу, скрупулезно сшивая раны специальными нитями, и в итоге смог сохранить девушке лицо.

Страх перед бродячими собаками ранее вынудил жителей Томской области обратиться к местным чиновникам с требованием начать отлов одичавших друзей человека, однако в этом деле возникли проволочки.