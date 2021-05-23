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23 мая 19:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
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Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики

Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
flickr.com  /  Radek Kucharski

Вашингтон, 23 мая. Полиция Иллинойса остановила машину американца для досмотра. Обнаружив там емкость с прахом его дочери, стражи порядка приняли сыпучую субстанцию за наркотики.

Странный инцидент произошел с участием Спрингфилдской полиции штата Иллинойс. В рамках антинаркотического рейда правоохранители остановили машину Дартавиуса Б. и принялись ее осматривать. Внутри они нашли цилиндр с некоей сыпучей субстанцией, которую они приняли за наркотики. Все доводы водителя, что это прах его дочери, остались без внимания, сообщает The New York Post.

«Нет, нет, нет, брат, это моя дочь!» — кричал скорбящий отец стражам порядка, но услышан не был.

Как оказалось, двухлетняя дочь Дартавиуса Б. действительно умерла в феврале 2019 года. Тогда сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело девочки, завернутое в пропитанное мочой одеяло. По словам представителей власти, за малышкой не было должного ухода, и она голодала в течение нескольких дней перед смертью.

Тогда по факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело. Суд признал мать малышки Т"ванку Д. и ее бойфренда виновными в смерти ребенка и приговорил пару к десятилетиям тюремного заключения.

Тем не менее полицейские не поверили отцу за рулем досматриваемого автомобиля, надели на Дартавиуса Б. наручники и обыскали машину без его согласия. Правоохранители вскрыли найденную цилиндрическую урну с прахом, открыли ее и высыпали пепел прямо на дорогу. Разгневанный мужчина подал в суд на управление полиции Спрингфилда и администрацию города Иллинойс. Судебный процесс в самом разгаре, а сколько безутешный отец будет судиться с властью предержащей, пока неизвестно.

сша полиция наркотики иллинойс досмотр ошибка прах ребенка
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