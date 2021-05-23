Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики

Вашингтон, 23 мая. Полиция Иллинойса остановила машину американца для досмотра. Обнаружив там емкость с прахом его дочери, стражи порядка приняли сыпучую субстанцию за наркотики.

Странный инцидент произошел с участием Спрингфилдской полиции штата Иллинойс. В рамках антинаркотического рейда правоохранители остановили машину Дартавиуса Б. и принялись ее осматривать. Внутри они нашли цилиндр с некоей сыпучей субстанцией, которую они приняли за наркотики. Все доводы водителя, что это прах его дочери, остались без внимания, сообщает The New York Post.

«Нет, нет, нет, брат, это моя дочь!» — кричал скорбящий отец стражам порядка, но услышан не был.

Как оказалось, двухлетняя дочь Дартавиуса Б. действительно умерла в феврале 2019 года. Тогда сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело девочки, завернутое в пропитанное мочой одеяло. По словам представителей власти, за малышкой не было должного ухода, и она голодала в течение нескольких дней перед смертью.

Тогда по факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело. Суд признал мать малышки Т"ванку Д. и ее бойфренда виновными в смерти ребенка и приговорил пару к десятилетиям тюремного заключения.

Тем не менее полицейские не поверили отцу за рулем досматриваемого автомобиля, надели на Дартавиуса Б. наручники и обыскали машину без его согласия. Правоохранители вскрыли найденную цилиндрическую урну с прахом, открыли ее и высыпали пепел прямо на дорогу. Разгневанный мужчина подал в суд на управление полиции Спрингфилда и администрацию города Иллинойс. Судебный процесс в самом разгаре, а сколько безутешный отец будет судиться с властью предержащей, пока неизвестно.