Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян

Москва, 23 мая. Порядка 5,5 тыс. человек станут участниками предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ, заявил сенатор Александр Карелин.

По словам главы федерального оргкомитета праймериз, число выборщиков уже составляет около 6 млн. Он добавил, что количество заявок, которые поданы для участия в предварительном голосовании, в 2021 году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года.

«Зарегистрировано 5,5 тыс. Конкурс на место более чем высокий», — подчеркнул Карелин.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что федеральный ситуационный центр предварительного голосования ЕР заработает с 24 мая.