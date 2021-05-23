Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после «минирования» самолета

Минск, 23 мая. Уголовное дело по факту поступившего ложного сообщения о минировании лайнера возбудили сотрудники Следственного комитета Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Самолет, на борту которого якобы находилось взрывное устройство, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Как сообщает РИА Новости, в СК Белоруссии в воскресенье подтвердили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о «минировании». Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службе национальной воздушной гавани.