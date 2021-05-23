Россияне смогут приобрести Karoq от Skoda во второй половине 2021 года

Москва, 23 мая. Производитель Skoda готовится к продажам новой бюджетной модификации кроссовера Karoq. Новинка появится на российском авторынке во второй половине текущего года.

На отечественном рынке актуальный кроссовер Skoda Karoq доступен в версии с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач или шестиступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, можно выбрать транспортное средство с 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 лошадиных сил в паре с пятискоростной механической коробкой передач и передним приводом, передает «Тарантас Ньюс».

Менее значимые изменения включают светодиодную подсветку внутреннего зеркала заднего вида и наружные зеркала без функции автоматического затемнения. За подогрев форсунок омывателя лобового стекла в конфигурации Active автомобилистам придется дополнительно заплатить. Представители компании Skoda ранее сообщили, что Octavia четвертого поколения впервые получила модификацию Sportline. Новинка укомплектована многочисленными система и элементами.