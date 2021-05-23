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23 мая 19:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Россияне смогут приобрести Karoq от Skoda во второй половине 2021 года

Экономика
Россияне смогут приобрести Karoq от Skoda во второй половине 2021 года
skoda-auto.com

Москва, 23 мая. Производитель Skoda готовится к продажам новой бюджетной модификации кроссовера Karoq. Новинка появится на российском авторынке во второй половине текущего года.

На отечественном рынке актуальный кроссовер Skoda Karoq доступен в версии с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач или шестиступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, можно выбрать транспортное средство с 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 лошадиных сил в паре с пятискоростной механической коробкой передач и передним приводом, передает «Тарантас Ньюс».

Менее значимые изменения включают светодиодную подсветку внутреннего зеркала заднего вида и наружные зеркала без функции автоматического затемнения. За подогрев форсунок омывателя лобового стекла в конфигурации Active автомобилистам придется дополнительно заплатить. Представители компании Skoda ранее сообщили, что Octavia четвертого поколения впервые получила модификацию Sportline. Новинка укомплектована многочисленными система и элементами.

автомобиль skoda karoq
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Все новости / Экономика / Россияне смогут приобрести Karoq от Skoda во второй половине 2021 года
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