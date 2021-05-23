Назван способ употребления мороженого без вреда для здоровья

Москва, 23 мая. Мороженое является любимым лакомством многих людей. Если употреблять его с водой, то риск развития инфекций горла значительно снижается.

Правильное употребление мороженого не может стать причиной проблем со здоровьем. Это источник антиоксидантов, особенно, если речь идет о фруктовом льде. Риск развития инфекций горла снижается, если употреблять его с водой или небольшими подтаявшими кусочками, рассказал специалист по оториноларингологии, доцент, доктор Явуз Селим Йылдырым.

Слишком частое употребление мороженого способствует набору лишнего веса. Продукт лучше есть на полный желудок, проверять срок годности и не запивать слишком холодной водой.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом может наблюдаться дефицит мороженого на российском рынке. Требование об обязательной маркировке может привести к остановке производства. Часть производителей не успеет начать маркировку.