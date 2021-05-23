Мальта планирует стать участником ПМЭФ

Москва, 23 мая. Мальта примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил глава МИД Мальты Эварист Бартоло.

Вопрос участия страны в форуме Бартоло обсудит со своими коллегами — скорее всего, из экономической или финансовой сферы, передает ТАСС.

«После визита в Россию я вернусь на родину и обсужу со своими коллегами, сказав им, что они упустят, если сюда не приедут», — заявил Бартоло в преддверии встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Переговоры главы мальтийского дипведомства с его российским коллегой состоятся в Сочи 25 мая.

Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня в Санкт-Петербурге. Тема мероприятия в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ограничения по коронавирусу будут действовать в Северной столице до 12 июля. В связи с этим гостиничные услуги, медицинская помощь и транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 будет осуществляться только при соблюдении мер безопасности по COVID-19.