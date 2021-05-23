Германия потребовала от Белоруссии разъяснить инцидент с самолетом

Берлин, 23 мая. Берлин требует от Минска немедленного разъяснения инцидента с экстренной посадкой самолета. Об этом заявили в МИД ФРГ.

Министерство иностранных дел Германии потребовало у Белоруссии объяснить ситуацию с рейсом авиакомпании Ryanair. Самолет с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту ранее совершил экстренную посадку в Минске. Внешнеполитическое ведомство ФРГ просит разъяснений в связи с его задержанием.

Воздушное судно приземлилось в Белоруссии после сообщения о «минировании». Самолет совершал рейс Афины — Вильнюс.