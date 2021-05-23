Россиянам рассказали о пользе и вреде дыхательной гимнастики

Москва, 23 мая. Главный пульмонолог Москвы Андрей Белевский назвал условия, при которых дыхательная гимнастика может быть полезна, а также отметил возможный вред от нее.

Специалист заявил, что выполнение упражнений не должно стать причиной отказа от официальной медицины. Он отметил, что дыхательная гимнастика полезна, но без злоупотребления.

При регулярном выполнении упражнений нельзя игнорировать походы к врачу, добавил Белевский. Пульмонолог рассказал, что при первых симптомах или проблемах с органами дыхания необходимо сразу обращаться за помощью в медицинское учреждение, а не заниматься самолечением, которое может привести к развитию осложнений.

Ранее сообщалось, что врач предостерег россиян от пробежек по улицам мегаполисов. Он добавил, что повышенное количество вредных веществ поступает в организм человека во время таких физических нагрузок.