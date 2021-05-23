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23 мая 19:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Россиянам рассказали о пользе и вреде дыхательной гимнастики

Общество
Россиянам рассказали о пользе и вреде дыхательной гимнастики
pixabay.com

Москва, 23 мая. Главный пульмонолог Москвы Андрей Белевский назвал условия, при которых дыхательная гимнастика может быть полезна, а также отметил возможный вред от нее.

Специалист заявил, что выполнение упражнений не должно стать причиной отказа от официальной медицины. Он отметил, что дыхательная гимнастика полезна, но без злоупотребления.

При регулярном выполнении упражнений нельзя игнорировать походы к врачу, добавил Белевский. Пульмонолог рассказал, что при первых симптомах или проблемах с органами дыхания необходимо сразу обращаться за помощью в медицинское учреждение, а не заниматься самолечением, которое может привести к развитию осложнений.

Ранее сообщалось, что врач предостерег россиян от пробежек по улицам мегаполисов. Он добавил, что повышенное количество вредных веществ поступает в организм человека во время таких физических нагрузок.

зарядка пульмонолог дыхание
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