Вокалист победившей на Евровидении группы Maneskin пройдет тест на наркотики

Роттердам, 23 мая. Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил намерение солиста итальянской группы Maneskin Дамиано Давида пройти тест на наркотики после скандала с видео.

Рок-группа Maneskin победила на Евровидении, финал которого состоялся в Роттердаме 22 мая. В ходе пресс-конференции солисту задали вопрос, употреблял ли он во время трансляции запрещенные вещества. Зрителей смутило то, как странно Давид нагнулся над столом и как будто что-то понюхал.

Певец поспешил опровергнуть эти заявления, сказав, что его коллега по группе, гитарист Томас Раджи, разбил бокал, и они собирали осколки. После коллектив выступил с официальным сообщением. Музыканты написали, что не употребляют наркотики и готовы добровольно сдать тест. В EBU подтвердили, что солист пройдет проверку по возвращении в Италию.

Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса «Евровидение», которое появилось вчера вечером из «зеленой комнаты» (место, где находится группа в период проведения конкурса. — Прим. ред.). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», — сказано в официальном заявлении союза.

Там же отмечено, что организаторы мероприятия проверили «зеленую комнату» и подтвердили наличие разбитого стекла у дивана, где располагались артисты.

Группа Maneskin выступила в Роттердаме с песней Zitti E Buoni и набрала в общей сложности 524 балла, что обеспечило коллективу уверенную победу. Участница от России Манижа заняла девятое место. В России до отъезда в Роттердам певицу обвиняли в оскорблении русских женщин, сообщает Deita.ru.