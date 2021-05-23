В Нижегородской области местный житель женился на собственной собаке

Нижний Новгород, 23 мая. Житель Нижегородской области женился на своей собаке по кличке Найда. Видео с необычным бракосочетанием попало в Сеть.

Церемония носила символический характер, подчеркнул мужчина. По его словам, такая «свадьба» была просто поводом, чтобы собраться с друзьями и что-нибудь отпраздновать.

«Моя девушка Ирина отнеслась к этому с пониманием и даже помогала выбрать и сшить собачке свадебный костюм», — поделился жених.

Видео вызвало большой резонанс среди интернет-пользователей. В результате мужчина поспешил удалить контент из социальных сетей, опасаясь, что его неправильно поймут.

Ранее в Пензенском зоопарке в семье альпак, спустя полтора года после «свадьбы» родился долгожданный малыш. Имя малышу пока не дали, рассказали в пресс-службе зоопарка.