Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»

Федеральное агентство новостей представляет новый проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным гостем будут обсуждать самые последние новости.

Сегодня ведущий программы Алексей Цивилев — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Гость в студии — Владимир Соловейчик — представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик.

Выступление певицы Манижи на «Евровидении» в Роттердаме, желание Илона Маска построить в России завод и очередные санкции против «Северного потока — 2» — об этом и не только в новом выпуске «Анамнеза недели».

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