ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками

Традиционно с сезонным потеплением на природу выбираются любители палаточного отдыха. Такие люди, как правило, и сами знают немало прекрасных локаций, но никогда не против опробовать новые. ФАН сделал подборку самых красивых и удобных мест Крыма для отдыха с палатками.

Река Черная

Это место может предложить невероятно разнообразный отдых, даже учитывая то, что не обустроено специальными беседками и прочими благами цивилизации ― но, может, оно и к лучшему. Любители пассивного отдыха найдут здесь немало полян или берегов для принятия солнечных ванн, а более активные энтузиасты останутся в восторге от пешей прогулки вдоль русла реки, купания в приятной в летнее время водичке или прыжков в воду с 200-летнего акведука.

В окрестностях есть множество полян, на которых можно, например, погонять мяч или поиграть в бадминтон. Также в этом месте очень часто устраивают фотосессии крымские фотографы, и не зря ― фото с Черноречья невероятно живописны.

Орловка

Это место для любителей пляжного отдыха с палатками. Широкий песчаный пляж с кафе, навесами и обустроенными местами для разведения костра. Сюда можно приехать на машине, для них есть парковка. Орловка славится яркими закатами и ласковым морем. Для отдыхающих есть возможность прогуляться по живописным окрестностям отеля «Вязовая Роща», посетить Немецкую балку.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Лисья бухта

Этот дикий уголок полуострова ежегодно посещают тысячи нудистов (главное фото). Пляж тут не обустроен, а в поисках пресной воды необходимо прогуляться около 20 минут до родника Эчки-Даге. Также желающим отдохнуть здесь необходимо заранее запастись дровами или углем. Но, несмотря на все трудности, чувствуешь себя по-настоящему счастливым, когда на бухту опускаются сумерки и в веселый треск костров вплетаются песни и стихи, доносящиеся с соседних лагерей.

Мыс Тарханкут

Это, пожалуй, самый дикий и пока не тронутый цивилизацией уголок Крыма. Скалистая местность и каменистые пляжи в сочетании с кристально чистой водой. Тут также множество бухт, гротов и пещер.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Любители дайвинга точно не заскучают ― к их осмотру доступна подводная «аллея вождей». Также из достопримечательностей на Тарханкуте есть маяк и «Чаша любви».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

ФАН напоминает о внимательном и бережном отношении к природе: пожалуйста, не оставляйте за собой мусор и соблюдайте технику пожарной безопасности, иначе отдых может иметь печальные последствия.