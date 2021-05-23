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23 мая 18:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками

Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Традиционно с сезонным потеплением на природу выбираются любители палаточного отдыха. Такие люди, как правило, и сами знают немало прекрасных локаций, но никогда не против опробовать новые. ФАН сделал подборку самых красивых и удобных мест Крыма для отдыха с палатками.

Река Черная

Это место может предложить невероятно разнообразный отдых, даже учитывая то, что не обустроено специальными беседками и прочими благами цивилизации ― но, может, оно и к лучшему. Любители пассивного отдыха найдут здесь немало полян или берегов для принятия солнечных ванн, а более активные энтузиасты останутся в восторге от пешей прогулки вдоль русла реки, купания в приятной в летнее время водичке или прыжков в воду с 200-летнего акведука.

В окрестностях есть множество полян, на которых можно, например, погонять мяч или поиграть в бадминтон. Также в этом месте очень часто устраивают фотосессии крымские фотографы, и не зря ― фото с Черноречья невероятно живописны.

Орловка

Это место для любителей пляжного отдыха с палатками. Широкий песчаный пляж с кафе, навесами и обустроенными местами для разведения костра. Сюда можно приехать на машине, для них есть парковка. Орловка славится яркими закатами и ласковым морем. Для отдыхающих есть возможность прогуляться по живописным окрестностям отеля «Вязовая Роща», посетить Немецкую балку.

ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Лисья бухта

Этот дикий уголок полуострова ежегодно посещают тысячи нудистов (главное фото). Пляж тут не обустроен, а в поисках пресной воды необходимо прогуляться около 20 минут до родника Эчки-Даге. Также желающим отдохнуть здесь необходимо заранее запастись дровами или углем. Но, несмотря на все трудности, чувствуешь себя по-настоящему счастливым, когда на бухту опускаются сумерки и в веселый треск костров вплетаются песни и стихи, доносящиеся с соседних лагерей.

Мыс Тарханкут

Это, пожалуй, самый дикий и пока не тронутый цивилизацией уголок Крыма. Скалистая местность и каменистые пляжи в сочетании с кристально чистой водой. Тут также множество бухт, гротов и пещер.

ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Любители дайвинга точно не заскучают ― к их осмотру доступна подводная «аллея вождей». Также из достопримечательностей на Тарханкуте есть маяк и «Чаша любви».

ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

ФАН напоминает о внимательном и бережном отношении к природе: пожалуйста, не оставляйте за собой мусор и соблюдайте технику пожарной безопасности, иначе отдых может иметь печальные последствия.

крым
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Все новости / Общество / ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
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