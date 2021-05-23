ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками

Традиционно с сезонным потеплением на природу выбираются любители палаточного отдыха. Такие люди, как правило, и сами знают немало прекрасных локаций, но никогда не против опробовать новые. ФАН сделал подборку самых красивых и удобных мест Крыма для отдыха с палатками.
Река Черная
Это место может предложить невероятно разнообразный отдых, даже учитывая то, что не обустроено специальными беседками и прочими благами цивилизации ― но, может, оно и к лучшему. Любители пассивного отдыха найдут здесь немало полян или берегов для принятия солнечных ванн, а более активные энтузиасты останутся в восторге от пешей прогулки вдоль русла реки, купания в приятной в летнее время водичке или прыжков в воду с 200-летнего акведука.
В окрестностях есть множество полян, на которых можно, например, погонять мяч или поиграть в бадминтон. Также в этом месте очень часто устраивают фотосессии крымские фотографы, и не зря ― фото с Черноречья невероятно живописны.
Орловка
Это место для любителей пляжного отдыха с палатками. Широкий песчаный пляж с кафе, навесами и обустроенными местами для разведения костра. Сюда можно приехать на машине, для них есть парковка. Орловка славится яркими закатами и ласковым морем. Для отдыхающих есть возможность прогуляться по живописным окрестностям отеля «Вязовая Роща», посетить Немецкую балку.
Лисья бухта
Этот дикий уголок полуострова ежегодно посещают тысячи нудистов (главное фото). Пляж тут не обустроен, а в поисках пресной воды необходимо прогуляться около 20 минут до родника Эчки-Даге. Также желающим отдохнуть здесь необходимо заранее запастись дровами или углем. Но, несмотря на все трудности, чувствуешь себя по-настоящему счастливым, когда на бухту опускаются сумерки и в веселый треск костров вплетаются песни и стихи, доносящиеся с соседних лагерей.
Мыс Тарханкут
Это, пожалуй, самый дикий и пока не тронутый цивилизацией уголок Крыма. Скалистая местность и каменистые пляжи в сочетании с кристально чистой водой. Тут также множество бухт, гротов и пещер.
Любители дайвинга точно не заскучают ― к их осмотру доступна подводная «аллея вождей». Также из достопримечательностей на Тарханкуте есть маяк и «Чаша любви».
ФАН напоминает о внимательном и бережном отношении к природе: пожалуйста, не оставляйте за собой мусор и соблюдайте технику пожарной безопасности, иначе отдых может иметь печальные последствия.