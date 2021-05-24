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24 мая 07:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:00
Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
06:58
Шоу-бизнес
Дуа Липа ответила на обвинения в антисемитизме
06:32
Общество
Генпрокуратура назвала киберпреступность угрозой нацбезопасности России
06:32
Общество
Назван один из методов обмана телефонных мошенников
06:31
Общество
Писатель назвал способ быстро стать счастливым
06:31
Армия
NI рассказал об уникальном советском самолете-шпионе
06:31
Политика
Журналист назвал Обаму «паразитом» на Демократической партии США
06:30
Украина
«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине
06:14
Политика
Байден во вторник может встретиться с семьей убитого афроамериканца Джорджа Флойда
06:13
Общество
В США провели вакцинацию в стрип-клубе
06:00
Общество
Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве
05:48
Политика
Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против «СП-2»
05:47
Общество
ЛДПР предложила возмещать средства за повреждения машин при эвакуации
05:45
Политика
NI: как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России
05:29
Политика
США призвали запретить полеты над Минском после инцидента с самолетом Ryanair
05:28
Политика
Сенатор США Тед Круз привел пример «коррумпированных корпоративных СМИ»
05:11
Политика
Литва и Польша хотят решить свои проблемы за счет Белоруссии
05:11
Общество
Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение
05:11
Армия
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05:00
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Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры

Общество
Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
Prt Scr youtube.com  /  LATGALE Ltd

Ежегодно 24 мая в России и ряде других стран, вплоть до Северной Македонии, отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник напоминает нам об исторических корнях, до сих пор объединяющих русский, украинский, белорусский, болгарские и другие славянские народы.  

История праздника

Торжественный день, как мы знаем, напрямую связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — братьев-греков, создавших в IX веке алфавит и давших начало письменности славян. Новая буквенная система получила название «кириллица» по имени одного из братьев, который до монашества носил имя Константин.

Миссионер много лет совершенствовал свои познания в науках и изучал разные языки, вследствие чего смог существенно изменить греческую азбуку, адаптировав ее под славянскую звуковую систему. После чего братья перевели на славянский язык тексты Евангелия, Псалтыря и Апостола. Спустя время Кирилл и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, где были описаны главные нормы христианского мира. Это доказало, что новый литературный язык может использоваться славянами в разных сферах общественной жизни.

Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
wikipedia.org  / Общественное достояние

Наследие церковных святых оказало огромное влияние на развитие русской книжности и литературы, а также культуру Руси и других славянских государств. Например, в Болгарии День славянской письменности и культуры празднуют аж с начала XIX века, когда как в России аналог торжества впервые прошел в 1863 году, в связи с тысячелетием создания славянской азбуки. Тогда-то Святейший синод и решил почитать память святых братьев ежегодно.

В советский период праздник, к сожалению, был забыт, и вернулся к нам лишь в 1986 году. А уже в 1991 году торжество получило статус государственной даты. По содержанию День славянской письменности и культуры уникален — это единственный в стране праздник, который государственные и общественные организации проводят вместе с Русской православной церковью.

До 2009 года центром торжественных мероприятий избирался один из городов России. Традиция прекратилась после 2010 года, когда было принято решение о проведении Дней славянской письменности и культуры в Москве.

Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Интересные факты о языке и алфавите

— Все современные славянские языки принято делить на три группы: восточнославянскую (русский, украинский, белорусский язык), южнославянскую (болгарский, македонский, сербохорватский и словенский, боснийский, черногорский) и западнославянскую (чешский, словацкий, польский языки);

— Более 300 миллионов жителей Земли разговаривают на языках славянской группы;

— Изначально в кириллице было 49 букв, затем их количество уменьшилось до 32 и вновь подросло за счет буквы «ё»;

— У буквы «ё», вообще, непростая история. Ее придумали еще в 1783 году, однако окончательно включили в алфавит лишь через полтора века;

— Самая редкая буква в русской письменности — твердый знак. А буквой «о» пользуются чаще всего;

— За исключением единиц, все слова, начинающиеся на «а» — заимствованные. А вот слово «азбука» — исконно русское.

россия праздники культура письменность
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