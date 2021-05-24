Богатый и могучий: в России проходит День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая в России и ряде других стран, вплоть до Северной Македонии, отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник напоминает нам об исторических корнях, до сих пор объединяющих русский, украинский, белорусский, болгарские и другие славянские народы.

История праздника

Торжественный день, как мы знаем, напрямую связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — братьев-греков, создавших в IX веке алфавит и давших начало письменности славян. Новая буквенная система получила название «кириллица» по имени одного из братьев, который до монашества носил имя Константин.

Миссионер много лет совершенствовал свои познания в науках и изучал разные языки, вследствие чего смог существенно изменить греческую азбуку, адаптировав ее под славянскую звуковую систему. После чего братья перевели на славянский язык тексты Евангелия, Псалтыря и Апостола. Спустя время Кирилл и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, где были описаны главные нормы христианского мира. Это доказало, что новый литературный язык может использоваться славянами в разных сферах общественной жизни.

wikipedia.org / Общественное достояние

Наследие церковных святых оказало огромное влияние на развитие русской книжности и литературы, а также культуру Руси и других славянских государств. Например, в Болгарии День славянской письменности и культуры празднуют аж с начала XIX века, когда как в России аналог торжества впервые прошел в 1863 году, в связи с тысячелетием создания славянской азбуки. Тогда-то Святейший синод и решил почитать память святых братьев ежегодно.

В советский период праздник, к сожалению, был забыт, и вернулся к нам лишь в 1986 году. А уже в 1991 году торжество получило статус государственной даты. По содержанию День славянской письменности и культуры уникален — это единственный в стране праздник, который государственные и общественные организации проводят вместе с Русской православной церковью.

До 2009 года центром торжественных мероприятий избирался один из городов России. Традиция прекратилась после 2010 года, когда было принято решение о проведении Дней славянской письменности и культуры в Москве.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Интересные факты о языке и алфавите

— Все современные славянские языки принято делить на три группы: восточнославянскую (русский, украинский, белорусский язык), южнославянскую (болгарский, македонский, сербохорватский и словенский, боснийский, черногорский) и западнославянскую (чешский, словацкий, польский языки);

— Более 300 миллионов жителей Земли разговаривают на языках славянской группы;

— Изначально в кириллице было 49 букв, затем их количество уменьшилось до 32 и вновь подросло за счет буквы «ё»;

— У буквы «ё», вообще, непростая история. Ее придумали еще в 1783 году, однако окончательно включили в алфавит лишь через полтора века;

— Самая редкая буква в русской письменности — твердый знак. А буквой «о» пользуются чаще всего;

— За исключением единиц, все слова, начинающиеся на «а» — заимствованные. А вот слово «азбука» — исконно русское.