МИД Австрии потребовал международного расследования после инцидента в Минске

Вена, 23 мая. Австрийский МИД призвал провести международное расследование после ситуации с посадкой самолета в Минске.

Ведомство потребовало инициировать разбирательство в связи с экстренным приземлением борта Ryanair в белорусской столице. Также МИД призвал обеспечить свободное путешествие всем пассажирам. Он опубликовал заявление в Twitter.

Ранее стало известно о вынужденной посадке самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. После приземления белорусские правоохранители задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.