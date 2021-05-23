Российский депутат рассказал о «самой страшной» санкции для США

Москва, 23 мая. Завершение строительства «Северного потока — 2» будет самой страшной экономической и геополитической санкцией против США. Об этом заявили в Госдуме РФ.

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин рассказал о «самой страшной» санкции для США. По его словам, это будет момент завершения строительства проекта российско-европейского газопровода.

«Тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», — передает слова Шерина радиостанция «Говорит Москва».

Украина будет понимать, что потеряет огромные транзитные деньги, которые Россия сегодня платит для бесперебойных поставок газа в Европу, добавил депутат.

Политолог Илия Куса ранее оценил отказ США от санкций против оператора «СП-2». Эксперт заявил, что вопрос с газопроводом скоро «замнут».