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23 мая 18:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Российский депутат рассказал о «самой страшной» санкции для США

Политика
Российский депутат рассказал о «самой страшной» санкции для США
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 мая. Завершение строительства «Северного потока — 2» будет самой страшной экономической и геополитической санкцией против США. Об этом заявили в Госдуме РФ.

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин рассказал о «самой страшной» санкции для США. По его словам, это будет момент завершения строительства проекта российско-европейского газопровода.

«Тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», — передает слова Шерина радиостанция «Говорит Москва».

Украина будет понимать, что потеряет огромные транзитные деньги, которые Россия сегодня платит для бесперебойных поставок газа в Европу, добавил депутат.

Политолог Илия Куса ранее оценил отказ США от санкций против оператора «СП-2». Эксперт заявил, что вопрос с газопроводом скоро «замнут».

санкции сша госдума
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Все новости / Политика / Российский депутат рассказал о «самой страшной» санкции для США
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