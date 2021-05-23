«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta

Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Журналист Юлия Витязева в интервью ФАН сообщила, что белорусскому оппозиционеру может грозить смертная казнь.

В пресс-службе Национального аэропорта «Минск» сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия.

Telegram-канал «Пул первого» сообщает, что о внештатной ситуации с самолетом было доложено президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который дал команду принять борт. Уточняется, что для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, в настоящее время истребитель дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

«Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей», — говорится в сообщении.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Вместе с тем стало известно, что основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и руководитель признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который внесен в республике в список причастных к терроризму и объявлен в розыск, был в числе пассажиров экстренно севшего в аэропорту Минска самолета Ryanair. Отмечается, что белорусские правоохранители задержали Протасевича.

Заметим, что авторы Telegram-канала Nexta через создание сетки аккаунтов пытались также развернуть свою деятельность на территории России. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии ФАН рассказал, что за созданием и активизацией этих каналов в России могут стоять американские и европейские спецслужбы. Цель всего этого — разведка боем в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.

«Цель — очень серьезная разведка боем. Генеральная репетиция назначена на 2021 год. А к 2024-у — к выборам президента — они собираются максимально отточить все свои технологии, построить очень мощную сеть и, выражаясь терминологией избирательных кампаний, жахнуть. Все это происходит на наших глазах и при потворстве и поддержке СМИ — иностранных агентов, НКО — иностранных агентов», — объяснил Александр Малькевич.

Медиагруппа «‎Патриот» / Медиагруппа «‎Патриот»

Блестящая спецоперация

Журналист Юлия Витязева в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала ситуацию вокруг Романа Протасевича. По ее словам, белорусские правоохранители провели блестящую спецоперацию.

«Во-первых, я хочу поаплодировать белорусским спецслужбам за блестяще проведенную спецоперацию. Сначала даже никто и не понял, что же на самом деле произошло. В итоге все бегают и рвут на себе волосы. Также хочу ответить на все возражения, которые сейчас звучат со всех сторон, — нашей и белорусской оппозиции, а также международного сообщества. Напоминаю, что в прошлом году по такой же схеме Служба безопасности Украины планировала похитить 33 человека, граждан России, собиравшихся вылететь из Белоруссии в Турцию. Вот это как раз и был терроризм, потому что граждане третей страны должны были быть похищенными иностранными спецслужбами на территории чужого государства. Здесь же посадка самолета была произведена в Минске, Протасевич является гражданином Белоруссии, где он преследуется по закону, — рассказала Витязева.

vk.com / Юлия Витязева

Также спикер ФАН рассказала о дальнейшей судьбе Романа Протасевича. По ее мнению, за действия, которые совершил белорусский оппозиционер против своего государства, ему грозит расстрел. Но, скорее всего, он пойдет на сотрудничество со следствием и будет определен в тюрьму.

«Да, ему грозит расстрел, если бегло смотреть на Уголовный кодекс Белоруссии. Но если он пойдет на сотрудничество со следствием, я думаю, никто его расстреливать не будет. Наоборот, может даже, со временем Протасевич пойдет под амнистию. Все зависит от него самого. Послушайте, этот человек со своим напарником, будучи агентами влияния третей страны, помогали осуществить попытку государственного переворота в Белоруссии. В любой другой стране с ними бы поступили точно так же. В США до сих пор разыскивают участником штурма Капитолия. Делается это явно не для того, чтобы пожать им руку. Да, планировалось осуществить госпереворот по украинскому сценарию. Но не получилось. Я отслеживала, как Nexta призывала ко всякого рода длительности, координировала и направляла акции. Поэтому к Протасевичу появилось большое количество вопросов», — сообщила журналист.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Романова

Юлия Витязева заявила, что ровно год назад, когда подобную операцию пытались осуществить украинские спецслужбы, чтобы похитить граждан РФ, представители так называемой российской оппозиции приветствовали действия Киева.

«КГБ Белоруссии провел блестящую спецоперацию. Сейчас я наблюдаю за истерикой российских оппозиционеров, которые находятся за границей. Я так понимаю, что в ближайшее время они будут передвигаться по Европе только на самокатах. Они поняли, что самолет в любой момент может изменить курс и приземлиться на территории Российской Федерации. В отличие от Белоруссии, у нас нет смертной казни. У нас как-то лояльно к этому относятся. Между прочим, очень зря. Если бы у нас было так же, как и в Белоруссии, то давно бы уже рассосалась вся эта свистопляска. Александру Лукашенко низкий поклон за то, что он внес потрясающую экспрессивную нотку в довольно томный воскресный вечер. Новостная лента просто взорвалась. И, конечно же, реакция нашей либеральной песочницы очень показательна. Насколько они двуличные и гнилые. Когда наши 33 гражданина чуть было не попались в «украинскую ловушку», они были очень расстроены, что не срослось. А теперь, оказывается, своего взяли, поэтому и началась истерика», — резюмировала Юлия Витязева.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент Литвы призвал НАТО и Евросоюз отреагировать на задержание Протасевича.