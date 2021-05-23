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23 мая 20:28
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новостей
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
20:05
Происшествия
Москвич обналичил 1 млн рублей «банка приколов»
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Милонов объяснил, почему Петербург не может позволить себе новые граффити

Общество
Милонов объяснил, почему Петербург не может позволить себе новые граффити
4erdak.ru  / 

Представления коммунальщиков о красоте всегда разнились с мнением уличных художников. Это противостояние растянулось на годы. На днях в администрации президента выступили против закрашивания рисунков с деятелями культуры. Эту новость прокомментировал ФАН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он объяснил, почему Петербург не может позволить себе новые граффити.

«Петербург не может позволить себе иметь новые граффити, потому что местные художники, мягко говоря, менее талантливы, чем знаменитые живописцы. Поэтому мириться с наличием безвкусного граффити на петербургских улицах петербуржцы точно не собираются», — объясняет свою позицию чиновник.

Милонов объяснил, почему Петербург не может позволить себе новые граффити
Народные новости  / Руслан Тимербаев

Он также отмечает, что в России есть места, где любое граффити могло бы стать украшением, например рабочие поселки барачного типа, но никак не улицы северной столицы. Однако депутат не исключает возможности появления новых уличных картин в Петербурге, только этот процесс должен иметь четкую, законную процедуру.

«Должен быть простой процесс согласования граффити. Ребята же не просто так пришли и за час нарисовали, они делают эскиз. Так вот, этот эскиз должен согласовать главный архитектор города. Грубо говоря, через трое суток граффитисты получат ответ: либо да, либо нет», — полагает Милонов.

Кроме того, власти города на Неве решили еще больше упростить жизнь арт-деятелей. Совсем недавно Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала разрешение на установку стены для легального граффити, где художники смогут творить без согласования с властями. Появится такая площадка под мостом Бетанкура.

милонов петербург санкт-петербург граффити
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