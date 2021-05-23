Милонов объяснил, почему Петербург не может позволить себе новые граффити

Представления коммунальщиков о красоте всегда разнились с мнением уличных художников. Это противостояние растянулось на годы. На днях в администрации президента выступили против закрашивания рисунков с деятелями культуры. Эту новость прокомментировал ФАН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он объяснил, почему Петербург не может позволить себе новые граффити.

«Петербург не может позволить себе иметь новые граффити, потому что местные художники, мягко говоря, менее талантливы, чем знаменитые живописцы. Поэтому мириться с наличием безвкусного граффити на петербургских улицах петербуржцы точно не собираются», — объясняет свою позицию чиновник.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Он также отмечает, что в России есть места, где любое граффити могло бы стать украшением, например рабочие поселки барачного типа, но никак не улицы северной столицы. Однако депутат не исключает возможности появления новых уличных картин в Петербурге, только этот процесс должен иметь четкую, законную процедуру.

«Должен быть простой процесс согласования граффити. Ребята же не просто так пришли и за час нарисовали, они делают эскиз. Так вот, этот эскиз должен согласовать главный архитектор города. Грубо говоря, через трое суток граффитисты получат ответ: либо да, либо нет», — полагает Милонов.

Кроме того, власти города на Неве решили еще больше упростить жизнь арт-деятелей. Совсем недавно Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала разрешение на установку стены для легального граффити, где художники смогут творить без согласования с властями. Появится такая площадка под мостом Бетанкура.