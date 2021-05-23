Белоруссия намерена направить грузы через черноморское побережье России

Минск, 23 мая. Минск планирует направить часть своего грузопотока в российские порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов. Об этом заявили в белорусской госкомпании «Белтаможсервис».

Белоруссия с РФ провела 13–15 мая переговоры, главной задачей которых стало обсуждение вопросов по выработке эффективной бизнес-модели, комплексно реализующей механизмы и принципы использования портовой инфраструктуры России для перевалки белорусских грузов через Азовское и Черное моря, следует из пресс-релиза компании.

Переговоры с Москвой о возможности использования российских портов для транспортировки белорусских калийных удобрений и других экспортных грузов продолжатся.

В то же время Россия готовится расширить морской торговый порт в Усть-Луге. Строительство новых промышленных объектов в РФ принесет Литве, Латвии и Эстонии большие экономические потери.