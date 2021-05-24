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24 мая 13:12
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новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
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Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
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13:01
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Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
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Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
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Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
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ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
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Почему противостояние на границе Индии и Китая продолжается больше года

Азия
Почему противостояние на границе Индии и Китая продолжается больше года
Федеральное агентство новостей  / 

Тяжелое наследие колониального прошлого — территориальный спор между Индией и Китаем — продолжает отравлять отношения двух стран. Несмотря на то, что в марте этого года Пекин и Нью-Дели отвели войска с некоторых позиций, ситуация по-прежнему не вернулась на уровень апреля 2020 года, до начала текущего обострения. Что происходит на спорной границе спустя год после начала последнего противостояния — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

С чего все началось

Зимой 2020 года напряженность в пограничных отношениях Китая и Индии начала нарастать из-за взаимных претензий, связанных с инфраструктурным строительством вблизи Линии фактического контроля, которая является границей между двумя государствами.

Первое столкновение, в ходе которого более 100 военнослужащих получили ранения, произошло в Ладакхе вечером 5 мая 2020 года. Несмотря на попытки ослабить напряженность, стычки повторились 10 и 18 мая.

16 июня 2020 года столкновение в долине Галван привело к человеческим жертвам с обеих сторон, после чего Китай и Индия развернули на границе в общей сложности до 100 000 человек личного состава. Переговоры по отводу войск увенчались успехом только в феврале 2021 года, а в марте Пекин и Нью-Дели взаимно вывели военнослужащих из района озера Пангонг Цо. Однако с тех пор дипломатическая работа по дальнейшему разъединению зашла в тупик.

Причина и суть конфликта

Пограничный спор между Индией и Китаем охватывает Линию фактического контроля протяженностью 3488 км, из которых 1126 км расположены в индийском штате Аруначал-Прадеш. Этот территориальный спор — наследие британского колониального правления.

Через три года после обретения Индией независимости в 1947 году и через год после прихода коммунистов к власти в Китае новое правительство в Пекине решительно отказалось от более ранних договоров о границах, которые, по мнению КНР, были подписаны под давлением. Индия, со своей стороны, не считает нужным отступать от этих договоров.

В 1950-х годах Китай начал строить стратегическую дорогу на необитаемом плато Аксай-Чин, чтобы соединить районы Тибета и Синьцзяна. Нью-Дели возразил и заявил, что Аксай-Чин является частью Ладакха, который принадлежит бывшему княжеству Кашмир.

Почему противостояние на границе Индии и Китая продолжается больше года
Федеральное агентство новостей  / 

Линия фактического контроля отделяет китайские и индийские территории от Ладакха на западе до восточного штата Аруначал-Прадеш, на который претендует Китай.

В целом Пекин рассчитывает заполучить около 90 тысяч квадратных километров территории на северо-востоке Индии, включая штат Аруначал-Прадеш с его преимущественно буддийским населением. Нью-Дели утверждает, что Китай занимает 38 тысяч квадратных километров индийской территории на плато Аксай-Чин, которое Индия считает частью Ладакха.

Отношения еще более обострились после того, как индийское руководство позволило духовному лидеру Тибета Далай-ламе создать самопровозглашенное правительство в изгнании в северном индийском городе Дхармсала. Это произошло после того, как он бежал со своей родины в 1959 году во время неудачного восстания против китайского правления.

Далай-лама Тензин Гьятсо
flickr.com  / Christopher Michel / CC BY 2.0

Разногласия привели к индийско-китайской войне в 1962 году. Перестрелки снова вспыхнули в 1967 и 1975 годах, что привело к большему количеству смертей с обеих сторон. С тех пор были приняты двусторонние протоколы, включающие соглашение о неприменении огнестрельного оружия. В 2020 году оно было нарушено.

Китай укрепляет инфраструктуру

К концу 2020 года многие приграничные деревни на китайской стороне спорного региона были объединены автомагистралями, и все они получили доступ к мобильной связи, согласно опубликованному Информационным управлением Государственного совета Китая документу под названием «Тибет с 1951 года: освобождение, развитие и процветание».

Одновременно с улучшением условий жизни местного населения Китай занимается модернизацией и строительством собственных военных объектов, включая вертодромы и ракетные базы, по всей линии фактического контроля, что не может не волновать Индию.

Самир Патил, научный сотрудник по исследованиям международной безопасности аналитического агентства Gateway House, заявил:

«Китай получил преимущество первого шага, укрепив пограничную инфраструктуру на своей стороне несколько лет назад. Затем индийская сторона приступила к укреплению инфраструктуры... Китайская сторона, по-видимому, считает, что они теряли преимущество и в настоящее время предпринимают целый ряд мер, чтобы сохранить его».

Отношения на перекрестке

В ответ на призыв китайского руководства отложить пограничное противостояние и сосредоточиться на сотрудничестве в других областях, таких как торговля и инвестиции, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ответил, что отношения между Индией и Китаем находятся на перепутье, и Нью-Дели не может думать о сотрудничестве с Пекином в других областях, пока сохраняется напряженность на Линии фактического контроля.

Поскольку процесс разъединения войск в точках трения в секторе Ладакх остается незавершенным, только полное восстановление мира и спокойствия в приграничных районах приведет к прогрессу в двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар
flickr.com  / East-West Center / CC BY-NC-ND 2.0

Джайшанкар обвинил Китай в отходе от консенсуса по стабилизации границы, который возник в результате визита бывшего премьер-министра Раджива Ганди в Китай в 1988 году. Этот консенсус привел к важным пограничным соглашениям в 1993 и 1996 годах, которые создали три десятилетия мира и спокойствия на Линии фактического контроля, отметил он.

«Я думаю, что отношения находятся на перепутье, и в каком направлении мы пойдем, зависит от того, будет ли китайская сторона придерживаться консенсуса, будет ли она следовать соглашениям, которые мы оба делали в течение стольких десятилетий. Потому что в прошлом году стало совершенно ясно, что пограничная напряженность не может продолжаться при сотрудничестве в других областях», — сказал Джайшанкар.

Китай, в свою очередь, считает, что инициатива по разрешению ситуацию должна принадлежать Индии.

«Ответственность [за пограничный вопрос] не лежит на Пекине. Мы надеемся, что Индия пойдет навстречу Китаю, выполнит важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, строго будет соблюдать соглашения, подписанные обеими сторонами, и предпримет конкретные действия для дальнейшего облегчения пограничной ситуации», — заявил журналистам в начале апреля представитель Министерства иностранных дел КНР.

Очевидно, что ситуация находится в глубоком тупике и только серьезные внутренние или внешнеполитические изменения могут принести по крайней мере подобие урегулирования ситуации.

китай индия индия сегодня
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