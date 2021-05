Почему противостояние на границе Индии и Китая продолжается больше года

Тяжелое наследие колониального прошлого — территориальный спор между Индией и Китаем — продолжает отравлять отношения двух стран. Несмотря на то, что в марте этого года Пекин и Нью-Дели отвели войска с некоторых позиций, ситуация по-прежнему не вернулась на уровень апреля 2020 года, до начала текущего обострения. Что происходит на спорной границе спустя год после начала последнего противостояния — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Зимой 2020 года напряженность в пограничных отношениях Китая и Индии начала нарастать из-за взаимных претензий, связанных с инфраструктурным строительством вблизи Линии фактического контроля, которая является границей между двумя государствами.

Первое столкновение, в ходе которого более 100 военнослужащих получили ранения, произошло в Ладакхе вечером 5 мая 2020 года. Несмотря на попытки ослабить напряженность, стычки повторились 10 и 18 мая.

16 июня 2020 года столкновение в долине Галван привело к человеческим жертвам с обеих сторон, после чего Китай и Индия развернули на границе в общей сложности до 100 000 человек личного состава. Переговоры по отводу войск увенчались успехом только в феврале 2021 года, а в марте Пекин и Нью-Дели взаимно вывели военнослужащих из района озера Пангонг Цо. Однако с тех пор дипломатическая работа по дальнейшему разъединению зашла в тупик.

India-China Clash: 20 Indian Troops Killed In Ladakh Fighting | Sahara Reporters China did not confirm any casualties but accused India in turn of crossing the border onto the Chinese side. #worldwar3 READ MORE: https://t.co/z7JjzF9q6g pic.twitter.com/aA9k4A2On2

Пограничный спор между Индией и Китаем охватывает Линию фактического контроля протяженностью 3488 км, из которых 1126 км расположены в индийском штате Аруначал-Прадеш. Этот территориальный спор — наследие британского колониального правления.

Через три года после обретения Индией независимости в 1947 году и через год после прихода коммунистов к власти в Китае новое правительство в Пекине решительно отказалось от более ранних договоров о границах, которые, по мнению КНР, были подписаны под давлением. Индия, со своей стороны, не считает нужным отступать от этих договоров.

В 1950-х годах Китай начал строить стратегическую дорогу на необитаемом плато Аксай-Чин, чтобы соединить районы Тибета и Синьцзяна. Нью-Дели возразил и заявил, что Аксай-Чин является частью Ладакха, который принадлежит бывшему княжеству Кашмир.

Линия фактического контроля отделяет китайские и индийские территории от Ладакха на западе до восточного штата Аруначал-Прадеш, на который претендует Китай.

В целом Пекин рассчитывает заполучить около 90 тысяч квадратных километров территории на северо-востоке Индии, включая штат Аруначал-Прадеш с его преимущественно буддийским населением. Нью-Дели утверждает, что Китай занимает 38 тысяч квадратных километров индийской территории на плато Аксай-Чин, которое Индия считает частью Ладакха.

Отношения еще более обострились после того, как индийское руководство позволило духовному лидеру Тибета Далай-ламе создать самопровозглашенное правительство в изгнании в северном индийском городе Дхармсала. Это произошло после того, как он бежал со своей родины в 1959 году во время неудачного восстания против китайского правления.

Разногласия привели к индийско-китайской войне в 1962 году. Перестрелки снова вспыхнули в 1967 и 1975 годах, что привело к большему количеству смертей с обеих сторон. С тех пор были приняты двусторонние протоколы, включающие соглашение о неприменении огнестрельного оружия. В 2020 году оно было нарушено.

К концу 2020 года многие приграничные деревни на китайской стороне спорного региона были объединены автомагистралями, и все они получили доступ к мобильной связи, согласно опубликованному Информационным управлением Государственного совета Китая документу под названием «Тибет с 1951 года: освобождение, развитие и процветание».

China's State Council Information Office today issued a white paper titled "Tibet Since 1951: Liberation, Development and Prosperity" on the peaceful liberation of Tibet and its development over the past seven decades. Please read the full text: https://t.co/w8fyvWMvie pic.twitter.com/2yWZZhT5s4