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23 мая 18:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
Все новости

Британскую ведущую обвинили в провале исполнителя страны на Евровидении

Шоу-бизнес
Британскую ведущую обвинили в провале исполнителя страны на Евровидении
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Лондон, 23 мая. Виновницей провала певца Джеймса Ньюмана на Евровидении назвали ведущую и актрису Аманду Холден, которая оглашала результаты голосования. Причиной хейта послужила неудачная шутка.

Аманда Холден во время прямого включения из Великобритании оглашала результаты голосования членов жюри ее страны. Она поздоровалась со зрителями и ведущими мероприятия на французском и нидерландском языках, но неудачно пошутила, заявив, что не отличает их.

«Bon Soir. Goedenavond. Это означает «добрый вечер» на французском и нидерландском, правда, я вообще без понятия, какой из них где», — шокировала британцев Холден.

Английский актер Тристан Геммилл заметил, что решение жюри и зрителей не давать Великобритании голоса неудивительно, так как выходка телеведущей подтверждает стереотип европейцев о высокомерии англичан. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи Сети окрестили номер Джеймса Ньюмана худшим в истории Евровидения. Представитель Соединенного Королевства набрал 0 баллов по результатам профессионального и зрительского голосования. А вот настоящим триумфатором стала итальянская рок-группа Maneskin. Коллектив выступил с песней Zitti E Buoni и набрал 524 балла, пишет Deita.ru.

великобритания евровидение джеймс ньюман
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Все новости / Шоу-бизнес / Британскую ведущую обвинили в провале исполнителя страны на Евровидении
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