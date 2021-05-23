Британскую ведущую обвинили в провале исполнителя страны на Евровидении

Лондон, 23 мая. Виновницей провала певца Джеймса Ньюмана на Евровидении назвали ведущую и актрису Аманду Холден, которая оглашала результаты голосования. Причиной хейта послужила неудачная шутка.

Аманда Холден во время прямого включения из Великобритании оглашала результаты голосования членов жюри ее страны. Она поздоровалась со зрителями и ведущими мероприятия на французском и нидерландском языках, но неудачно пошутила, заявив, что не отличает их.

«Bon Soir. Goedenavond. Это означает «добрый вечер» на французском и нидерландском, правда, я вообще без понятия, какой из них где», — шокировала британцев Холден.

Английский актер Тристан Геммилл заметил, что решение жюри и зрителей не давать Великобритании голоса неудивительно, так как выходка телеведущей подтверждает стереотип европейцев о высокомерии англичан. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи Сети окрестили номер Джеймса Ньюмана худшим в истории Евровидения. Представитель Соединенного Королевства набрал 0 баллов по результатам профессионального и зрительского голосования. А вот настоящим триумфатором стала итальянская рок-группа Maneskin. Коллектив выступил с песней Zitti E Buoni и набрал 524 балла, пишет Deita.ru.