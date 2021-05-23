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23 мая 18:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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СМИ в США сообщили, что Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше

  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:57
Политика
СМИ в США сообщили, что Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 мая. Американский президент Джо Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше, отменив санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующая информация была опубликована в статье американского издания The Trumpet. По словам автора материала Михайло Зекича, администрация Байдена собирается вводить санкции против организаций, которые участвуют в реализации проекта, в индивидуальном порядке, передает «ПолитРоссия».

«Отмена санкций Байденом будет означать, что строительство может продолжаться. Трубопровод готов на 95 процентов, поэтому его ввод в эксплуатацию не займет много времени», — сказано в статье.

СМИ в США сообщили, что Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Зекич отметил, что «СП-2» предусматривает прокладку газопровода по дну Балтийского моря из РФ в Германию. ФРГ станет новым центром природного газа для Западной Европы. Журналист добавил, что трубопровод позволяет Москве экспортировать природный газ, оставаясь в стороне от Восточной Европы.

«Таким образом, «Северный поток — 2» может стать смертным приговором для Украины и Польши», — уверен автор.

Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила работы по строительству «СП-2» в экономической зоне Германии.

украина сша польша байден
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