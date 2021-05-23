СМИ в США сообщили, что Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше

Вашингтон, 23 мая. Американский президент Джо Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше, отменив санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующая информация была опубликована в статье американского издания The Trumpet. По словам автора материала Михайло Зекича, администрация Байдена собирается вводить санкции против организаций, которые участвуют в реализации проекта, в индивидуальном порядке, передает «ПолитРоссия».

«Отмена санкций Байденом будет означать, что строительство может продолжаться. Трубопровод готов на 95 процентов, поэтому его ввод в эксплуатацию не займет много времени», — сказано в статье.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Зекич отметил, что «СП-2» предусматривает прокладку газопровода по дну Балтийского моря из РФ в Германию. ФРГ станет новым центром природного газа для Западной Европы. Журналист добавил, что трубопровод позволяет Москве экспортировать природный газ, оставаясь в стороне от Восточной Европы.

«Таким образом, «Северный поток — 2» может стать смертным приговором для Украины и Польши», — уверен автор.

Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила работы по строительству «СП-2» в экономической зоне Германии.