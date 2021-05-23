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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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В Иране спецслужбы ликвидировали три бандгруппы террористов

  /   Обновлено: 23 мая 2021 18:19
Иран
В Иране спецслужбы ликвидировали три бандгруппы террористов
Global Look Press  /  Morteza Nikoubazl

Тегеран, 23 мая. Разведывательные службы Ирана заявили о ликвидации трех бандгрупп террористов и аресте исполнителей теракта в городе Сараван 21 марта. Об этом сообщает Tasnim.

Согласно заявлению Министерства информации Ирана, подразделениями иранских силовых структур были обнаружены и уничтожены три группы боевиков в провинции Западный Азербайджан, а также Систан и Белуджистан. При обысках сотрудники спецслужб нашли у преступников несколько автоматов Калашникова, пистолеты, патроны, гранаты, более 60 килограммов взрывчатых веществ и все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств.

Сообщается, что целью ликвидированных боевиков было совершение терактов на иранской территории для разжигания религиозных противоречий и дестабилизации обстановки в стране.

Кроме того, были задержаны обвиняемые в организации теракта 21 марта в иранском городе Сараван. Тогда в результате взрыва на центральной площади погиб один человек, трое, в том числе шестнадцатилетний подросток, получили ранения.

По данным разведки, арестованные принадлежали к террористической организации «Джейш аз-Зульм» и проходили подготовку на территории иностранных государств.

Столкновения иранских силовиков с боевиками в провинции Систан и Белуджистан возникают не первый раз. 24 апреля и 4 мая силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе специальных операций уничтожили две бандгруппы, пытавшиеся проникнуть в страну через границу с Пакистаном, изъяв при этом партию оружия.

террористы иран спецслужбы
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