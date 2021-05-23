В Иране спецслужбы ликвидировали три бандгруппы террористов

Тегеран, 23 мая. Разведывательные службы Ирана заявили о ликвидации трех бандгрупп террористов и аресте исполнителей теракта в городе Сараван 21 марта. Об этом сообщает Tasnim.

???? دستگیری سه تیم #تروریستی توسط وزارت اطلاعات



با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، سه تیم تروریستی متلاشی شد و عاملان انفجار تروریستی اول فروردین در سراوان دستگیر شدند



فیلم کامل: https://t.co/xrrzhba1eY pic.twitter.com/A7NGBzRYHY — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) May 23, 2021

Согласно заявлению Министерства информации Ирана, подразделениями иранских силовых структур были обнаружены и уничтожены три группы боевиков в провинции Западный Азербайджан, а также Систан и Белуджистан. При обысках сотрудники спецслужб нашли у преступников несколько автоматов Калашникова, пистолеты, патроны, гранаты, более 60 килограммов взрывчатых веществ и все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств.

Сообщается, что целью ликвидированных боевиков было совершение терактов на иранской территории для разжигания религиозных противоречий и дестабилизации обстановки в стране.

Кроме того, были задержаны обвиняемые в организации теракта 21 марта в иранском городе Сараван. Тогда в результате взрыва на центральной площади погиб один человек, трое, в том числе шестнадцатилетний подросток, получили ранения.

По данным разведки, арестованные принадлежали к террористической организации «Джейш аз-Зульм» и проходили подготовку на территории иностранных государств.

Столкновения иранских силовиков с боевиками в провинции Систан и Белуджистан возникают не первый раз. 24 апреля и 4 мая силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе специальных операций уничтожили две бандгруппы, пытавшиеся проникнуть в страну через границу с Пакистаном, изъяв при этом партию оружия.