Процедуры выборов в муниципалитеты Ливии начнутся 5 июня

Триполи, 23 мая. Ливийский Центральный комитет по выборам в областные советы назначил 5 июня днем начала выдвижения кандидатов в 24 муниципалитетах.
«Порядок выдвижения кандидатов проходит в соответствии с общим списком граждан и индивидуальной системой, рассчитанной на женщин и людей с ограниченными возможностями», —сообщил Комитет на своей странице в Facebook.
Для объявленных процедур представлены следующие муниципалитеты: Аль-Байда, Тазирбу, Бир Аль-Ашхаб, Токра, Аль-Кобба, Аль-Кайкаб, Джардас аль-Абид, Салук, Каминис, Тобрук, Аль-Мардж, Аль-Абрак, Мусаид, Аль-Джуфра, Харава, Джанзур, Аль-Саих, Эспиа, Аль-Асбиа, Марада, Сурман, Умм Аль-Риза, Аль-Шакика и Аль-Абьяар.