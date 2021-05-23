Процедуры выборов в муниципалитеты Ливии начнутся 5 июня

Триполи, 23 мая. Ливийский Центральный комитет по выборам в областные советы назначил 5 июня днем начала выдвижения кандидатов в 24 муниципалитетах.

«Порядок выдвижения кандидатов проходит в соответствии с общим списком граждан и индивидуальной системой, рассчитанной на женщин и людей с ограниченными возможностями», —сообщил Комитет на своей странице в Facebook.