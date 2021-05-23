Экономист Беляев рассказал о мерах ЦБ по борьбе с кредитными «пузырями»

Москва, 23 мая. Центробанк РФ в борьбе с финансовыми «пузырями» опирается на создание точных резервов в российских банках, сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Высокая долговая нагрузка населения создает повышенные риски для банков. Поэтому ЦБ применяет инструменты для обеспечения устойчивости финансовой системы, объяснил экономист.

Под любые кредиты банки должны создавать определенные резервы на крайний случай, считает Беляев. Если кредит окажется невозвратным, то банк сможет компенсировать потерю за счет резерва. Таким образом, кредитная организация обеспечит свою финансовую устойчивость, указал эксперт.

Регулятор выпускает инструкцию, где определяет степень рискованности кредитов, в зависимости от которой устанавливается определенный процент от размера ссуды, формирующий резерв, рассказал Беляев. Он добавил, что при увеличении рисков ЦБ будет повышать этот процент.

Тем временем общая сумма долгов жителей РФ по кредитам достигла исторического максимума. Аналитики агентства Frank RG оценили риски кредитной нагрузки россиян.