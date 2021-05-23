Лавров ответил на предложения Блинкена изящным контрманевром

Рейкьявик, 23 мая. Встреча Лаврова и Блинкена в рамках сессии Арктического совета показала, насколько сложные дипломатические маневры стояли за высоким стилем переговоров.

Как заметил политолог и дипломат Ростислав Ищенко, главы внешнеполитических ведомств России и США сыграли роль армейских авангардов, стычка которых должна предопределить позиции основных сил в грядущем сражении. Несмотря на то, что встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена добивается прежде всего Вашингтон, который даже готов понизить градус антироссийской истерии на какое-то время, России следует тщательно подготовиться и не дать преимущества над собой американской стороне.

«США прекрасно отдают себе отчёт в том, что Москве невыгодно отказываться от встречи без серьёзных причин. Ведь тогда получится, что Москва отказывается от снижения международной напряжённости, а мир уже устал бояться быстрого нарастания конфронтации сверхдержав и не воспримет немотивированный отказ от переговоров. Именно поэтому США пытаются не дать России повод отказаться от встречи сославшись на враждебные действия Вашингтона», — отметил политолог.

В Москве понимают, что время для маневров ограничено, а США готовы предложить все, что угодно, однако таким образом, чтобы не брать на себя обязательства по выполнению условий. Россия понимает это, и сделала неожиданный, но изящный шаг.

«Лавров ответил красивым контрманёвром. Он предложил провести своего рода инвентаризацию всего комплекса российско-американских отношений, с тем, чтобы в конечном итоге выйти на комплексное прочное урегулирование», — указывает Ищенко.

Как поясняет политолог, все это действие займет довольно много времени, которым Белый дом не обладает, а кроме того, комплексное решение не даст США возможности оставить вопросы, интересующие их, и отбросить все остальное.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена.