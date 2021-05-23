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23 мая 18:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Лавров ответил на предложения Блинкена изящным контрманевром

Политика
Лавров ответил на предложения Блинкена изящным контрманевром
Global Look Press  /  Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua

Рейкьявик, 23 мая. Встреча Лаврова и Блинкена в рамках сессии Арктического совета показала, насколько сложные дипломатические маневры стояли за высоким стилем переговоров.

Как заметил политолог и дипломат Ростислав Ищенко, главы внешнеполитических ведомств России и США сыграли роль армейских авангардов, стычка которых должна предопределить позиции основных сил в грядущем сражении. Несмотря на то, что встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена добивается прежде всего Вашингтон, который даже готов понизить градус антироссийской истерии на какое-то время, России следует тщательно подготовиться и не дать преимущества над собой американской стороне.

«США прекрасно отдают себе отчёт в том, что Москве невыгодно отказываться от встречи без серьёзных причин. Ведь тогда получится, что Москва отказывается от снижения международной напряжённости, а мир уже устал бояться быстрого нарастания конфронтации сверхдержав и не воспримет немотивированный отказ от переговоров. Именно поэтому США пытаются не дать России повод отказаться от встречи сославшись на враждебные действия Вашингтона», — отметил политолог.

В Москве понимают, что время для маневров ограничено, а США готовы предложить все, что угодно, однако таким образом, чтобы не брать на себя обязательства по выполнению условий. Россия понимает это, и сделала неожиданный, но изящный шаг.

«Лавров ответил красивым контрманёвром. Он предложил провести своего рода инвентаризацию всего комплекса российско-американских отношений, с тем, чтобы в конечном итоге выйти на комплексное прочное урегулирование», — указывает Ищенко.

Как поясняет политолог, все это действие займет довольно много времени, которым Белый дом не обладает, а кроме того, комплексное решение не даст США возможности оставить вопросы, интересующие их, и отбросить все остальное.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена.

лавров переговоры блинкен
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