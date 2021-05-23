Американские ученые рассказали об уникальности людей с карими глазами

Вашингтон, 23 мая. Исследователи из университета Питтсбурга сообщили, что обладатели карих глаз отличаются некоторыми особенностями, которые не свойственны людям с другим цветом глаз.

Ученые провели научную работу, в ходе которой установили, что у женщин с карими глазами зафиксирован более низкий болевой порог. Эксперты пришли к этому выводу на основании наблюдений за кареглазыми женщинами в роддомах.

Еще одно исследование доказывает, что кареглазые мужчины и женщины подвержены алкогольной зависимости меньше, чем люди с иным цветом глаз. Специалисты связывают это с тем, что у людей с карими глазами быстрее наступает интоксикация организма.

Ученые отмечают, что кареглазые люди более сонливы, а также склонны к психическим расстройствам сезонного типа. Однако лучше всего расположить к себе окружающих получается именно у обладателей глаз карего цвета.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели очки для борьбы с бессонницей. Ростех начинает производство специальных очков Blue Sky pro для регуляции циркадных режимов организма.