Президент Литвы призвал НАТО и Евросоюз отреагировать на задержание Протасевича

Вильнюс, 23 мая. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз и НАТО должны обратить внимание на ситуацию с задержанием одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Сегодня, 23 мая, самолет Ryanair, в котором находился Протасевич, сделал экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о нахождении взрывного устройства на борту. Пока эта информация не подтвердилась.

После приземления авиалайнера сотрудники правоохранительных органов задержали сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

Ранее президент Литвы также потребовал освободить Протасевича.