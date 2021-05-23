МИД Литвы вызвал представителя Белоруссии после инцидента с самолетом

Вильнюс, 23 мая. Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Белоруссии после посадки пассажирского лайнера в аэропорту Минска.

Литовские дипломаты потребовали немедленно освободить пассажиров и экипаж самолета, который приземлился в воздушной гавани белорусской столицы.

Ранее стало известно, что создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан силовиками на борту севшего самолета. Уточняется, что судно запросило посадку из-за сообщения о бомбе на борту самолета.