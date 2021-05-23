Житель Нальчика надругался над двумя детьми на стадионе

Нальчик, 23 мая. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нальчика, который подозревается в сексуальном насилии над двумя девочками.

По предварительной версии следствия, 59-летний мужчина зашел на территорию школьного стадиона и подошел к девочкам 2012 и 2014 годов рождения. Воспользовавшись своим превосходством в возрасте и силе, злоумышленник применил насилие и совершил иные действия сексуального характера в отношении детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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