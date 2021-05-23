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23 мая 18:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Глава правительства ЦАР констатировал возвращение города Батангафо к мирной жизни

ЦАР
Глава правительства ЦАР констатировал возвращение города Батангафо к мирной жизни
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 23 мая. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада разместил в личном аккаунте в социальной сети Facebook видеоролик, подтверждающий возвращение мирного уклада жизни в город Батангафо на севере страны.

На опубликованных кадрах видно оживление на улицах. Местные жители смело направляются по своим делам, на рынке идет бойкая торговля. Граждане, не опасаясь возмездия со стороны радикалов, дают интервью журналистам.

Населенный пункт, расположенный в префектуре Уам, длительное время находился под контролем боевиков, которые грабили и убивали мирных граждан. Отряды национальной армии (FACA) освободили Батангафо еще 11 апреля, но в окрестностях города оставались бандиты, что обусловлено близостью границы с Чадом, откуда к ним поступали вооружение и наемники.

Так, в недавнем коммюнике пресс-секретарь Генштаба армии Огюстен Нданго Кпако сообщил, что 11 мая в ходе разведки по направлению Батангафо — Белонджо правительственные силы обнаружили и уничтожили тренировочную базу боевиков. Среди найденных на месте предметов оказались карточки избирателей Чада, что доказывает наличие в незаконных формированиях иностранных наемников.

Отряды FACA проявляют особое внимание к северным границам страны после гибели президента Чада Идриса Деби. Однако на территории ЦАР крупные бандформирования уже ликвидированы, и правительственным войскам остается зачищать местность от разрозненных групп боевиков, скрывающихся по лесам.

африка цар
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