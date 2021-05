Глава правительства ЦАР констатировал возвращение города Батангафо к мирной жизни

Банги, 23 мая. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада разместил в личном аккаунте в социальной сети Facebook видеоролик, подтверждающий возвращение мирного уклада жизни в город Батангафо на севере страны.

На опубликованных кадрах видно оживление на улицах. Местные жители смело направляются по своим делам, на рынке идет бойкая торговля. Граждане, не опасаясь возмездия со стороны радикалов, дают интервью журналистам.

Населенный пункт, расположенный в префектуре Уам, длительное время находился под контролем боевиков, которые грабили и убивали мирных граждан. Отряды национальной армии (FACA) освободили Батангафо еще 11 апреля, но в окрестностях города оставались бандиты, что обусловлено близостью границы с Чадом, откуда к ним поступали вооружение и наемники.

The city #Batangafo, located more than 380 kilometers from #Bangui, was liberated from the rebels by Central African soldiers and their allies from Russia and Rwanda. Cleaning up the city is still ongoing. pic.twitter.com/2GQsRQneb5