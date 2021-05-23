Новые требования Всемирного банка могут лишить суданцев субсидий на газ и хлеб

Хартум, 23 мая. Правительство Судана получило новые требования, предполагающие отмену субсидий на некоторые товары, в дополнение к уже реализованным, сообщил министр финансов Джибриль Ибрагим. Он добавил, что Хартум ранее выполнил большую часть условий Всемирного банка. Оставшиеся же обязательства носят административный характер и касаются реформ в структурах ЦБ, Министерства финансов и налоговой системы.

«В настоящее время мы не готовы отменить субсидии на бытовой газ и хлеб, и уже договорились с ними, что эти меры будут реализованы позже», —заявил он.

По его словам, в данный момент ведутся процедуры по контролю обменного курса, результаты которых Центральный банк объявит в начале следующей недели.

«Мы работаем над тем, чтобы поступающие денежные средства направлялись в Центробанк в целях увеличения валютных резервов, и не допустим их утечки», —заявил министр финансов.

Джибриль признал, что процедур, связанных с денежным потоком, недостаточно, добавив, что помимо обеспечения адекватного предложения валюты, необходимо одновременно контролировать спрос на доллар.

Несмотря на смену правящего режима в 2019 году и приход к власти нового переходного правительства во главе с Абдаллой Хамдоком, народ Судана не дождался улучшения условий жизни и стабилизации экономической ситуации. Реформы, навязанные суданским властям западными организациями в обмен на списание части внешнего долга и снятие санкций, пока не дают ожидаемых результатов. Кризис усугубляется стабильным ростом цен. Так, несмотря на расчеты властей, в стране снова зафиксировано значительное повышение уровня инфляции.