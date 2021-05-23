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23 мая 18:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
Дочь певицы Ирины Салтыковой рассказала, как врачи собирали ее лицо по частям
18:34
Общество
Итоги первого этапа реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на Дону
18:32
Происшествия
Полиция Иллинойса обыскала машину и приняла прах девочки за наркотики
18:32
Политика
Участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян
18:30
Общество
В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей
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Новые требования Всемирного банка могут лишить суданцев субсидий на газ и хлеб

Судан
Новые требования Всемирного банка могут лишить суданцев субсидий на газ и хлеб
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 23 мая. Правительство Судана получило новые требования, предполагающие отмену субсидий на некоторые товары, в дополнение к уже реализованным, сообщил министр финансов Джибриль Ибрагим. Он добавил, что Хартум ранее выполнил большую часть условий Всемирного банка. Оставшиеся же обязательства носят административный характер и касаются реформ в структурах ЦБ, Министерства финансов и налоговой системы.

«В настоящее время мы не готовы отменить субсидии на бытовой газ и хлеб, и уже договорились с ними, что эти меры будут реализованы позже», —заявил он.

По его словам, в данный момент ведутся процедуры по контролю обменного курса, результаты которых Центральный банк объявит в начале следующей недели.

«Мы работаем над тем, чтобы поступающие денежные средства направлялись в Центробанк в целях увеличения валютных резервов, и не допустим их утечки», —заявил министр финансов.

Джибриль признал, что процедур, связанных с денежным потоком, недостаточно, добавив, что помимо обеспечения адекватного предложения валюты, необходимо одновременно контролировать спрос на доллар.

Несмотря на смену правящего режима в 2019 году и приход к власти нового переходного правительства во главе с Абдаллой Хамдоком, народ Судана не дождался улучшения условий жизни и стабилизации экономической ситуации. Реформы, навязанные суданским властям западными организациями в обмен на списание части внешнего долга и снятие санкций, пока не дают ожидаемых результатов. Кризис усугубляется стабильным ростом цен. Так, несмотря на расчеты властей, в стране снова зафиксировано значительное повышение уровня инфляции.

судан всемирный банк абдалла хамдок
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