Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам

Москва, 23 мая. Специалисты проанализировали сегмент спортивных машин на отечественном рынке и составили свой перечень из пяти наиболее недорогих экземпляров.

Несмотря на дороговизну, некоторые водители отдают предпочтение спортивным быстрым автомобилям, которые ценятся за экстерьер, динамику, а также статус. Автоэксперты из CarsWeek.Ru составили рейтинг наиболее бюджетных вариантов.

Первым в списке стоит немецкий Audi A5 Coupe. Максимальная модификация машины 40 TFSI S tronic очень близка к гоночному автомобилю, так как в модели установлен 2,0-литровый движок мощностью 190 л.с. Максимальная скорость авто достигает 241 км/ч, а ее стоимость — 3,145 млн рублей.

Следующий представитель рейтинга — Subaru WRX. Японский спорткар продается за 3,369 млн рублей. Он также оборудуется мотором на 2 литра, но мощность его уже составляет 268 л.с. Машина разгоняется до сотни за 6 секунд.

На третьем месте в перечне еще один автомобиль из Германии под названием M235i xDrive Gran Coupe, который продается у нас в стране за 4,34 млн рублей. Его двигатель обладает мощностью в 306 л.с., а разгон на нем до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.

Четвертое место в списке досталось Porsche 718 Cayman за 4,91 млн рублей. Гоночный автомобиль предлагает 300 л.с. мощности, разгон за 5,1 секунды до 100 км, а максимальный предел скорости экземпляра равняется 275 км/ч. Замыкает топ еще один BMW в виде кабриолета Z4 sDrive 30i M Sport Pro с мощностью двигателя в 258 л.с, 5,4-секундным разгоном до заветных 100 км/ч и стоимостью в 5,13 млн рублей.

Спортивные машины сейчас перестают ориентироваться только на классические бензиновые движки. Например, британская компания Lotus анонсировала свой последний спортивный автомобиль на ДВС.