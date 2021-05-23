Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
Все новости
23 мая 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
Все новости

Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам

  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:21
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
porsche.com  /  Porsche AG

Москва, 23 мая. Специалисты проанализировали сегмент спортивных машин на отечественном рынке и составили свой перечень из пяти наиболее недорогих экземпляров.

Несмотря на дороговизну, некоторые водители отдают предпочтение спортивным быстрым автомобилям, которые ценятся за экстерьер, динамику, а также статус. Автоэксперты из CarsWeek.Ru составили рейтинг наиболее бюджетных вариантов.

Первым в списке стоит немецкий Audi A5 Coupe. Максимальная модификация машины 40 TFSI S tronic очень близка к гоночному автомобилю, так как в модели установлен 2,0-литровый движок мощностью 190 л.с. Максимальная скорость авто достигает 241 км/ч, а ее стоимость — 3,145 млн рублей.

Следующий представитель рейтинга — Subaru WRX. Японский спорткар продается за 3,369 млн рублей. Он также оборудуется мотором на 2 литра, но мощность его уже составляет 268 л.с. Машина разгоняется до сотни за 6 секунд.

На третьем месте в перечне еще один автомобиль из Германии под названием M235i xDrive Gran Coupe, который продается у нас в стране за 4,34 млн рублей. Его двигатель обладает мощностью в 306 л.с., а разгон на нем до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.

Четвертое место в списке досталось Porsche 718 Cayman за 4,91 млн рублей. Гоночный автомобиль предлагает 300 л.с. мощности, разгон за 5,1 секунды до 100 км, а максимальный предел скорости экземпляра равняется 275 км/ч. Замыкает топ еще один BMW в виде кабриолета Z4 sDrive 30i M Sport Pro с мощностью двигателя в 258 л.с, 5,4-секундным разгоном до заветных 100 км/ч и стоимостью в 5,13 млн рублей.

Спортивные машины сейчас перестают ориентироваться только на классические бензиновые движки. Например, британская компания Lotus анонсировала свой последний спортивный автомобиль на ДВС.

недорогие спорткары рейтинг авто авторынок России
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 194073 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 72207 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 60050 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 48653 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 43006 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Экономика / Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
Рейтинг@Mail.ru