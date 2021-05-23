Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани

Казань, 23 мая. Пассажира самолета, внепланово севшего в столичном аэропорту республики, доставили в больницу. Врачи диагностировали у него пищевое отравление.

Мужчину уже отпустили, передает источник Федерального агентства новостей. Его личность также установлена, им оказался 24-летний Вячеслав Б. из Закамска.

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за пассажира, которому стало плохо, сообщал сайт 360tv.ru. Спустя полчаса после приземления пассажирский лайнер вылетел в аэропорт Домодедово.