Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo

Москва, 23 мая. Опубликованы результаты реализации продукции корпорацией Volvo на российском авторынке. Кроссовер XC40 стал бестселлером бренда в апреле текущего года.

Российские дилеры автомобильного бренда Volvo смогли продать 892 машины в апреле текущего года. Полученный результат в 9,7 раза больше, чем в прошлом году. Объем реализации корпорации находится на уровне 2,691 тысячи экземпляров по итогам четырех месяцев, что на 50% выше, чем за аналогичный период годом ранее, передает «Тарантас Ньюс».

Кроссовер Volvo XC40, приобретенный в количестве 287 экземпляров, оказался бестселлером марки на российском рынке в апреле. Показатель увеличился в 11 раз. Вторую позицию занял полноразмерный XC90, который выбрали 259 покупателей (рост в пять раз). Замыкает тройку лидеров среднеразмерный автомобиль XC60. Россияне купили транспортное средство в количестве 127 экземпляров, что говорит о восьмикратном повышении.

СМИ ранее сообщили, что электромобили производителя Tesla найдут определенный спрос на российском рынке, если компания официально запустит продажи в стране. Однако популярность транспортных средств будет значительно ниже, чем в США и Европе.