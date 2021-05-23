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23 мая 17:31
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новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
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Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
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Задержание создателя Nexta оценила Тихановская

  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:23
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
Prt Scr youtube.com  /  Naviny.by

Минск, 23 мая. Глава оппозиции в Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание одного из создателей скандального Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Тихановская назвала случившееся операцией спецслужб по захвату самолета, заявив, что «режим» поставил под угрозу безопасность граждан, находящихся на борту судна гражданской авиации.

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — утверждает она.

Как известно, Протасевич обвиняется по третьей части статьи 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности), статье 293 (организация массовых беспорядков) и статье 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ни по одной из статей не предусмотрено наказание в виде смертной казни.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее призвал белорусскую сторону освободить Протасевича.

Тихановская nexta протасевич
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