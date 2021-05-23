Задержание создателя Nexta оценила Тихановская

Минск, 23 мая. Глава оппозиции в Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание одного из создателей скандального Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Тихановская назвала случившееся операцией спецслужб по захвату самолета, заявив, что «режим» поставил под угрозу безопасность граждан, находящихся на борту судна гражданской авиации.

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — утверждает она.

Как известно, Протасевич обвиняется по третьей части статьи 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности), статье 293 (организация массовых беспорядков) и статье 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ни по одной из статей не предусмотрено наказание в виде смертной казни.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее призвал белорусскую сторону освободить Протасевича.