Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму

Симферополь, 23 мая. Россия и Украина могут сотрудничать в Крыму в сферах туризма и торговли. Об этом заявил сенатор от региона и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Политик допустил сотрудничество России и Украины в Крыму. Страны имеют широкий спектр направлений приграничного партнерства в регионе, подчеркнул сенатор в беседе с ТАСС. Цеков напомнил, что Киев сам решил устроить полуострову продовольственную блокаду.

«На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта», — констатировал сенатор.

По его мнению, РФ и Украина могли бы улучшить условия для пересечения границы в обоих направлениях. Крымский сенатор призвал улучшить условия для приезда граждан двух стран.

Парламентарий Юрий Гемпель ранее рассказал про программу немецкой делегации в Крыму. Представитель региона сообщил, что дипломаты из Германии общались с местными жителями.