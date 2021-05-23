Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время

Москва, 23 мая. Эксперты считают, что главная криптовалюта современности могла продемонстрировать самое сильное падение, которое было зафиксировано более чем за год.

Ослабление курса биткоина достигло 20% в течение последней недели. Многие аналитики говорят о том, что криптовалюта так не проваливалась более года, пишет «Интерфакс».

Несколько факторов отрицательно сказалось на положении цифровых денег. Среди основных причин — отказ китайского регулятора от использования биткоинов в качестве платежного средства в транзакциях между финансовыми организациями КНР.

Помимо этого, удар был нанесен со стороны основателя Tesla Илона Маска, заморозившего использование биткоинов в качестве средств для приобретения электрокаров компании, сославшись на серьезные загрязнения окружающей среды, которые приносит майнинг. Сейчас биткоин торгуется за 33 737 долларов, по данным площадки CoinDesk.

Эксперты говорят, что биткоин начинает терять свои позиции по причине того, что лишь узкий круг специалистов определяет движение и курс криптоактива. После значительной просадки цифровой валюты на рынке среди инвесторов стали появляться панические настроения, передает Dieta.ru.