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23 мая 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:29
Общество
Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
17:27
Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
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Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время

Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 23 мая. Эксперты считают, что главная криптовалюта современности могла продемонстрировать самое сильное падение, которое было зафиксировано более чем за год.

Ослабление курса биткоина достигло 20% в течение последней недели. Многие аналитики говорят о том, что криптовалюта так не проваливалась более года, пишет «Интерфакс».

Несколько факторов отрицательно сказалось на положении цифровых денег. Среди основных причин — отказ китайского регулятора от использования биткоинов в качестве платежного средства в транзакциях между финансовыми организациями КНР.

Помимо этого, удар был нанесен со стороны основателя Tesla Илона Маска, заморозившего использование биткоинов в качестве средств для приобретения электрокаров компании, сославшись на серьезные загрязнения окружающей среды, которые приносит майнинг. Сейчас биткоин торгуется за 33 737 долларов, по данным площадки CoinDesk.

Эксперты говорят, что биткоин начинает терять свои позиции по причине того, что лишь узкий круг специалистов определяет движение и курс криптоактива. После значительной просадки цифровой валюты на рынке среди инвесторов стали появляться панические настроения, передает Dieta.ru.

прогноз криптовалюта биткоин
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