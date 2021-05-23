Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции

Сыктывкар, 23 мая. Работников шахт «Воркутинская» и «Заполярная» эвакуировали из-за задымления. Причиной ЧП стала поломка электроподстанции, благодаря которой работают вентиляторы.

Пострадавших при пожаре нет, передает источник Федерального агентства новостей в экстренных службах. Из шахт вывели 385 человек. Предприятие «Воркутауголь» возобновит добычу сразу после завершения ремонтных работ.

Оба рудника были связаны между собой системой вентиляции, сообщал ФАН. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.