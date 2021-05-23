Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова

Москва, 23 мая. Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила в Instagram о сроке своей третьей беременности. Сейчас идет второй триместр.

Instagram-модель чувствует себя «более-менее лучше». Пошел четвертый месяц ее третьей беременности. Таким образом, пополнение в семье Тарасова и Костенко должно состояться в октябре-ноябре.

«15 недель. Второй триместр, четвертый месяц. Более или менее я чувствую себя уже лучше», — написала жена футболиста.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко 20 мая сообщили фанатам о третьей беременности. Ранее спортсмен случайно проговорился об интересном положении супруги, отвечая на вопрос подписчиков о вакцинации. Он заявил, что Костенко негативно относится к ней, так как не знает о ее влиянии на беременность. У пары уже есть двое детей — дочери Милана и Ева.

Позже Костенко опубликовала фото, на котором заметен ее округлившийся живот, сообщает сайт 360tv.ru.