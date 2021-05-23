Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса

Москва, 23 мая. Вакцинироваться от коронавируса необходимо из-за «коварного» течения инфекции, заявил главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко.

Даже если коронавирус у пациента пошел на спад и в самочувствии наблюдаются положительные изменения, в любой момент может наступить резкое ухудшение вплоть до летального исхода. Об этом предупредил Вечорко в беседе с ТАСС.

Самой «коварной» является форма, когда у пациента фиксируются изменения не только в самочувствии, но и в лабораторных сведениях. В этот момент может наступить «вторая волна». Ученые продолжают исследовать причины такого течения заболевания. Единственной защитой остается вакцинация от инфекции, подчеркнул врач.

До этого сообщалось, что российские ученые создали прибор, который способен очищать воздух от коронавируса. Устройство разработали специалисты из Объединенного института высоких температур РАН.