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17:29
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Зрители пристыдили украинское жюри Евровидения за отношение к Литве
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Политика
МИД Литвы работает с посольством Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
17:25
Общество
Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю спасенных птиц и животных
17:25
Африка
Компания АЛРОСА наращивает присутствие в Зимбабве
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
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Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
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Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
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Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса

Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 23 мая. Вакцинироваться от коронавируса необходимо из-за «коварного» течения инфекции, заявил главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко.

Даже если коронавирус у пациента пошел на спад и в самочувствии наблюдаются положительные изменения, в любой момент может наступить резкое ухудшение вплоть до летального исхода. Об этом предупредил Вечорко в беседе с ТАСС.

Самой «коварной» является форма, когда у пациента фиксируются изменения не только в самочувствии, но и в лабораторных сведениях. В этот момент может наступить «вторая волна». Ученые продолжают исследовать причины такого течения заболевания. Единственной защитой остается вакцинация от инфекции, подчеркнул врач.

До этого сообщалось, что российские ученые создали прибор, который способен очищать воздух от коронавируса. Устройство разработали специалисты из Объединенного института высоких температур РАН.

врач вакцинация коронавирус
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