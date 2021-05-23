Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair

Минск, 23 мая. Истребитель МиГ-29 был поднят в воздух для осуществления контроля посадки гражданского самолета Ryanair, сообщили в минобороны Белоруссии.

Недавно стало известно, что вследствие сообщения о минировании самолета, который следовал рейсом Афины — Вильнюс, было принято решение экстренно посадить судно на запасном аэродроме Минск-2, отметил первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич.

При этом экипаж МиГ-29 получил задание подняться в воздух и проконтролировать процесс экстренного снижения гражданского судна. Отмечается, что посадка была произведена успешно. По завершении этой миссии истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta, который находился на борту Ryanair.